Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo lasciano il GF Vip/ Chi arriva al loro posto?

Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo addio al GF Vip 6

Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo a dicembre hanno accettato il prolungamento del Grande Fratello Vip – l’ultima puntata sarà il prossimo 14 marzo – ma entrambi lasceranno il reality anzitempo senza concorrere così per la vittoria finale. Manuel lascerà la casa nella puntata di questa sera, lunedì 17 gennaio, per motivi di salute. Il nuotatore ha perso molta massa muscolare in questi quattro mesi e ha bisogno di recuperare la sua forma fisica avendo più volte espresso il desiderio di partecipare alle prossime paralimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024. Qualche settimana fa era stato il padre Franco Bortuzzo a confermare il rito di Manuel: “È evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito 6, 7 chili, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. E poi è stanco”, aveva detto in un’intervista a FanPage.

Manila Nazzaro lettera d’addio a Manuel Bortuzzo/ “Grazie per la pazienza e di tutto”

Chi sostituirà Manuel e Gianmaria?

Gianmaria Antinolfi, invece, abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip settimana prossima, lunedì 24 gennaio, per motivi lavorativi. Già Gabriele Parpiglia in una puntata di Casa Chi lo aveva anticipato: “Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip. Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro”. Nei giorni scorsi l’imprenditore ha confermato la notizia parlando con Manila Nazzaro: “Vado via il 24, non ce la faccio più. Il primo febbraio devo tornare a lavoro, l’ho promesso a molte persone. Ho dato la mia parola, devo farlo”. Secondo Biccy.it Alfonso Signorini starete già pensando a dei sostituti. Tra i papabili ci sarebbero il modello Andrea Denver, già concorrente del Grande Fratello Vip 4, e uno o entrami i fratelli Onestini. Luca e Gianmarco sono due volti noti dei reality, non solo in Italia: Luca ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip e recentemente ha vinto il reality spagnolo “Secret Story”; il fratello Gianmarco si è classificato terzo al Grande Fratello 16 e secondo a “Supervivientes”, versione spagnola dell’Isola dei famosi. In Spagna ha anche partecipato al “Gran Hermano Vip” e vinto lo spin-off “El tiempo del descuento”.

