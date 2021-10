Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni fine del flirt al GF VIP?/ Lui innamorato, lei non si fida

Gianmaria Antinolfi tra Sophie e Soleil, sceglie…

Continua tenere banco dentro la casa del Grande Fratello vip il “flirt” tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nella puntata di venerdì Sophie ha ammesso che con Gianmaria ci sono stati degli scambi di sguardi che hanno lasciato intendere che tra i due c’è un interesse reciproco, ma la mancanza da parte di Antinolfi di saper affrontare le situazioni, ha fatto fare all’ex tronista marcia indietro.

Gianmaria, invece, è arrivato alla conclusione che Greta non è più nei suoi pensieri, mentre al contrario Sophie sta riempiendo le sue giornate e sta pensando come riconquistare la sua fiducia. Nei giorni successivi Soleil Sorge ha voluto parlare con Gianmaria dei suoi attuali sentimenti per Sophie: “Io non ti riconosco più”, ha detto l’infleuncer che fa fatica a comprendere l’incoerenza dell’imprenditore con cui in passato ha avuto una relazione. “Non sono perfetto neanche io. Spero di non fare più questo errore”, ha risposto Gianmaria.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? Lei non si fida

Nelle ultime ora Gianmaria Antinolfi ha confessato nuovamente i suoi sentimenti a Sophie Codegoni: “Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco ovunque con gli occhi”. Sophie però ha ribadito i suoi dubbi sulla buona fede dell’imprenditore: “Penso che tu abbia l’innamoramento precoce, non ti si riesce a stare dietro. Hai mille casini e a me non interessano queste cose”.

Gianmaria ha cercato di convincerla delle sue buone intenzioni, la ex tronista ha ammesso di non fidarsi di lui e di aver iniziato a pensare che stia cercando disperatamente una storia dentro la casa. Inoltre Sophie ha già avuto una relazione nata sotto le telecamere e non vuole ripetere questa esperienza. “Penso che tu sia una bella persona, penso solo che tu sia troppo confuso e io non ho bisogno di confusione”, ha concluso Sophie.

