Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni/ Video bagno in piscina: bacio sotto cuscino?

Bagno romantico per Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 2021. Dopo un tuffo collettivo in piscina, i due coinquilini si sono concessi un momento di intimità e complicità. È successo ieri nell’euforia del sabato sera che ha travolto tutti. I primi a lanciarsi in piscina sono stati Aldo Montano e Gianmaria, che così hanno dato via al bagno notturno invitando gli altri concorrenti del reality a unirsi a loro. Sulle note di “Felicità” si sono lasciati andare a balli e canti: neppure Katia Ricciarelli ha resistito alla tentazione di lanciarsi in acqua. Chi non voleva bagnarsi invece è rimasto a bordo piscina.

Olga, moglie Aldo Montano: "Manchi patato"/ E alimenta il dubbio sulla permanenza al GF VIP

Quando poi tutti sono usciti per asciugarsi, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sono rimasti da soli in acqua stretti in un abbraccio. I due non sono stati mai così vicini. Sophie ha provato inizialmente a mantenere le distanze e a resistere ai baci di Gianmaria, ma la loro intesa sta crescendo giorno dopo giorno. Lo dimostra quanto accaduto in acqua, dove entrambi sono rimasti abbracciati approfittando della solitudine per trascorrere qualche momento di intimità.

Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi "Non limoni senza bere"/ "Sei disperato..."

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sempre più vicini…

Anche se Sophie Codegoni ha provato a tirarsi indietro, Gianmaria Antinolfi non ha molato la presa sulla ragazza, anzi per aiutarla a lasciarsi andare e ad abbandonare ogni imbarazzo si sono coperti con un cuscino gonfiabile. Nascosti dall’occhio delle telecamere, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 si sono baciati? Al momento non c’è ancora risposta, quindi resta il mistero. Una cosa però è evidente: l’attrazione tra i due, ora molto più forte. A

ncor prima del bagno in piscina Gianmaria Antinolfi aveva mostrato dolci attenzioni a Sophie Codegoni, ad esempio mentre lei era alle prese con la preparazione della cena. La ragazza ha finto risentimento per la sigaretta che l’imprenditore napoletano non le ha concesso. Lui piacevolmente sorpreso dalla reazione della modella, le ha suggerito di tenerlo presente per un momento di relax. Divertita dalla situazione, Sophie si è fatta scappare un sorriso. I due poi in serata si sono avvicinati in piscina.

Aldo Montano "Canzone su coppie finte? Qui ci sta bene!"/ Frecciata ad Alex e Soleil?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA