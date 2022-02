Gianmaria Antinolfi: ex fidanzata da Belen Rodriguez a Soleil e Greta/ “Sono stato fortunato”

Quali sono le ex fidanzate di Gianmaria Antinolfi?

Da Belen Rodriguez a Greta Mastroianni, passando per Soleil Sorge. Sono tante le ex e i flirt attribuiti all’ex concorrente del Grande Fratello VIP, Gianmaria Antinolfi. Adesso è felicemente fidanzato con Federica Calemme, ma prima di incontrarla – anche nella casa – ha avuto diversi flirt che non sono sbocciati. Ad esempio, per diverse settimane, Gianmaria è stato molto vicino a Sophie Codegoni, con la quale ci è scappato solo qualche bacio.

Genitori Gianmaria Antinolfi, Esmeralda e Alfredo/ Rapporto "conflittuale" suo padre

In passato, però, pare che il buon Antinolfi abbia frequentato Belen Rodriguez, una ‘conquista’ di cui il napoletano va orgoglioso. “Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio, Belen… di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro. Sono stato fortunato”, aveva raccontato una volta entrato al Grande Fratello VIP.

Delia Duran a Soleil Sorge complicità sospetta al GF VIP/ "Ti adoro. Posso dirtelo?"

Gianmaria Antinolfi, entrato nella casa da fidanzato e poi…

Gianmaria Antinolfi aveva iniziato la sua avventura al GF con una storia ancora salda fuori dalle mura della casa. A settembre, infatti, il concorrente napoletano era impegnato con Greta Mastroianni. Una relazione che è naufragata praticamente in diretta tv, quando lui le ha spiegato di voler viversi l’avventura a Cinecittà in piena libertà. Una scelta che aveva scatenato perplessità in un’altra ex fiamma di Antinolfi, Soleil Sorge, anche lei dentro la casa del GF VIP.

All’interno del reality, poi, Gianmaria ha ammesso di aver avuto una liaison anche con la top model brasiliana Dayane Mello. Successivamente, con l’arrivo di Federica Calemme, sembra aver dato un netto taglio col passato. Ad oggi, infatti, i due sono felicemente fidanzati.

Soleil, cos'è successo con Alex Belli al GF Vip?/ Sotto le coperte e non solo: "Noi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA