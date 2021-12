Gianmaria Antinolfi “Federica è proprio giusta”/ Soleil approva “Mi piace molto!”

Gianmaria Antinolfi negli ultimi giorni è sempre più vicino a Federica Calemme, l’ultima arrivata al Grande Fratello Vip. Se in un primo momento la giovane modella si sentiva spaesata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, negli ultimi tempi grazie alla vicinanza dell’imprenditore napoletano è riuscita ad ambientarsi sempre di più. Intanto, Antinolfi ha voluto confermare il suo interesse per Federica alla sua ex Soleil Sorge.

Archiviata ormai la conoscenza con Sophie Codegoni, la quale è sempre più vicina ad Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi ha deciso di voltare pagina e dedicare le sue attenzioni alla new entry Federica. Parlando proprio con Soleil, durante la festa di compleanno di Jessica, il ragazzo si è esposto cercando di capire il punto di vista dell’influencer sulla Calemme, confidandole: “Comunque Federica è proprio giusta… Oggi sono stato tutta la giornata con Fede, è proprio giusta”. Soleil si è limitata a commentare con un “Te l’ho detto…”.

Gianmaria Antinolfi, i commenti su Federica con Soleil

Durante la chiacchierata con la Sorge, Gianmaria Antinolfi ha continuato ad avere occhi solo per Federica Calemme, che l’ha seguita con lo sguardo per tutta la loro conversazione. “A te piace?”, ha domandato il ragazzo a bruciapelo alla sua ex. Quest’ultima ha annuito commentando: “Sì, molto…”. Soleil, in effetti, era stata una delle prime a porgere la spalla a Federica subito dopo il suo ingresso, notandola ancora spaesata e spaventata e tranquillizzandola: “Qualunque cosa tu abbia bisogno, se hai bisogno di conforto ci sono. Lo so che normalmente uno non va a dirlo però ti capisco, è normale essere spaesati ci siamo passati tutti”.

Adesso proprio l’influencer si è mostrata felice per le parole di Gianmaria, sempre più interessato all’ex professoressa dell’Eredità. Sui social intanto, l’atteggiamento del giovane non viene particolarmente compreso. In particolare sono in tanti gli utenti che si domandano come mai Antinolfi senta costantemente l’esigenza di chiedere il consenso della sua ex fidanzata. La verità è che, stimandola molto, Gianmaria tiene particolarmente al giudizio di Soleil che, in questo caso è stato ampliamente positivo.



