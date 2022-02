Gianmaria Antinolfi “Figlio da Belen? Smentisco” / “Alex Belli? Non lo inviterei a cena, neanche a colazione”

Gianmaria Antinolfi e il rapporto con Alex Belli

Gianmaria Antinolfi ha raccontato nel corso della live-stream “Casa Chi” il suo rapporto con Alex Belli. A precisa domanda: “Lo inviteresti a cena?” – ha risposto così: “Non lo inviterei a cena, neanche a colazione. Va bene se ci vediamo in puntata”. A questo punto Gabriele Parpiglia, Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna hanno voluto approfondire: “Cosa penso del rientro di Alex? Ho sempre detto che se avessi conosciuto Alex fuori dalla casa mi avrebbe sicuramente fatto tutt’altra impressione. Nella casa abbiamo fatto qualche serata assieme ed è uno che si diverte che gioca. Gliel’ho detto più volte a me piace quando è Alessandro Gabelli, non quando interpreta Alex Belli. A me piacciono le persone vere. Gliel’ho detto in faccia quindi non ho problemi a dirglielo anche qui. Sono stato il primo a dire certe cose”.

Gianmaria Antinolfi smentisce di aver desiderato un figlio da Belen Rodriguez

Gianmaria Antinolfi, intervistato dai giornalisti del settimanale “Chi” Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia e Rosalinda Cannavò ha esplicitato il suo rapporto anche sull’ex partner di Alex Belli, Soleil Stasi: “Ho vissuto in maniera estremamente negativa la frase in cui mi dava dello “stalker“. Non ero assolutamente allenato dal punto di vista televisivo, ma anche se lo fossi stato…credo che quando hai trattato una persona come una principessa e ti senti dire questo, in più amplificato in quella maniera, fa davvero male”. Riguardo invece le presunte parole espresse dalla madre, Esmeralda, circa un suo desiderio di paternità palesatosi nell’esperienza con Belen Rodriguez: “Smentisco assolutamente. Come ho detto l’altro giorno a Verissimo non ho proprio avuto il tempo per fare pensieri del genere. Io trovo che Belen sia una donna con un carisma incredibile, simpatica, una gran signora. Ho un bel ricordo ma ci sono stato appena 20 giorni, un mese. Non ho avuto il tempo di fare pensieri del genere”.

