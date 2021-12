Gianmaria Antinolfi, finita con Sophie Codegoni: “Ci abbiamo provato”/ “Giusto così”

È finita la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, nata tra alti e bassi nella casa del Grande Fratello Vip: “Ci abbiamo provato”. A mettere definitivamente un punto alla questione è stato l’imprenditore partenopeo, il quale non ha gradito il comportamento della modella negli ultimi giorni. Dall’ingresso nel reality show di Alessandro Basciano, infatti, la ventenne si è allontanata dal coinquilino, evitando qualsiasi coinvolgimento passionale e romantico. Un atteggiamento sottolineato in puntata anche dal conduttore Alfonso Signorini: la diretta interessata ha a quel punto confermato.

Gianmaria Antinolfi flirta con Federica Calemme/ Video: "Fosse arrivata prima..."

Gianmaria Antinolfi ha dunque deciso di fare chiarezza. Nelle scorse ore si è avvicinato a Sophie Codegoni per parlare della questione. “Per me è finita qui. Non è colpa di nessuno, se nel cuore non scatta qualcosa vuol dire che non scatta. C’è poco da discutere”, ha detto. Poche parole da parte della modella: “Grazie, sei stato fantastico”. Già in precedenza, d’altronde, aveva ribadito più volte di reputarsi single, mentre l’imprenditore sembrava nutrire un sentimento maggiore nei suoi confronti. Adesso è arrivata la rottura definitiva ed entrambi sembrerebbero essere indirizzati verso altri fronti: lei su Alessandro Basciano, lui su Federica Calemme.

Gianmaria Antinolfi flirta con Federica Calemme?/ Soleil Sorge cupido, Sophie guarda…

Gianmaria Antinolfi, finita con Sophie Codegoni: “Ci abbiamo provato”. La reazione della modella

Sophie Codegoni era consapevole ormai da tempo che con Gianmaria Antinolfi fosse finita, tanto che si era già avvicinata ad Alessandro Basciano (i due hanno dormito insieme stanotte). Nonostante ciò, la presa di coscienza le ha provocato una reazione di malessere. La modella ne ha parlato con Giacomo Urtis e Soleil Sorge in cucina.

“Mi sento in colpa per assurdo, nonostante io sia sempre stata chiara. Ho sempre detto di non avere sentimenti, ma lui mi chiedeva di continuare a provarci. Ho fatto del male ad una persona e quindi sono giù di morale. Alla fine però è giusto così”, ha commentato.

Sophie Codegoni si struscia con Alessandro Basciano/ Video: e Gianmaria?

© RIPRODUZIONE RISERVATA