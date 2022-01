Gianmaria Antinolfi flirt con Federica Calemme: “Mi piaci”/ Lei ci gioca lui si innamora…

Gianmaria Antinolfi troverà l’anima gemella al GF Vip?

Nella puntata andata in onda lunedì Gianmaria Antinolfi è stato tirato in ballo da Alfonso Signorini che ha riscontrato una somiglianza con Kabir Bedi ai tempi di Sandokan. Quando l’attore ha fatto il suo ingresso nella Casa gli ha chiesto chi dei presenti ricordasse di più il “Pirata della Malesia” e Kabir ha puntato il dito verso Gianmaria. L’entrata di Federica Calemme ha riacceso nell’imprenditore l’interesse di andare avanti nel gioco, perché alla fine la presenza della modella è un piacevole diversivo. Accantonata la storia con Sophie Codegoni ora l’imprenditore vorrebbe approfondire la sua conoscenza con la Calemme, ma senza commettere gli stessi errori fatti in passato con Soleil e Sophie. Nelle ultime ore l’imprenditore ha confidato ad Alessandro Basciano di provare attrazione nei riguardi di Federica: “Non posso neanche negare che ci sia un’attrazione. È innegabile che noi stiamo veramente bene“. La situazione emotiva di Gianmaria è migliorata dopo il bacio che si è scambiato con la modella a Capodanno sotto il vischio. Federica ha più volte frenato la possibilità che con Gianmaria possa nascere qualcosa, spiegando che fuori è interessata a un’altra persona.

Federica Calemme insicura o stratega?/ Con Gianmaria Antinolfi...

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: “Mi piaci”

Le insicurezze di Gianmaria Antinolfi anche questa volta stanno prendendo il sopravvento e come è già accaduto in passato cerca delle risposte confrontandosi con alcuni inquilini. Sophie Codegoni gli ha consigliato di essere se stesso, Miriana Trevisan ha mostrato il suo scetticismo soprattutto quando Gianmaria le ha confidato che Federica Calemme è la persona con cui potrebbe essere felice. L’ex di Non è la Rai ha ricordato all’imprenditore che le stesse parole le ha usate anche per definire il suo rapporto con l’ex fidanzata Greta. “Io credo che potenzialmente siamo molto compatibili“, ha aggiunto Gianmaria. Miriana non se l’è sentita di dare giudizi affrettati e gli ha consigliato di parlarne con la diretta interessata e conoscere anche il suo punto di vista. Un aperitivo in veranda ha permesso a Gianmaria di trascorrere del tempo con Federica e senza troppi giri di parole è andato subito al sodo: “Non ci posso fare nulla se mi piaci“, spiegando alla ragazza che non ha alcuna intenzione di prendere le distanze da lei ma al contrario vorrebbe approfondire la sua conoscenza. “Anche se provo a scappare da te, non ci riesco” ha aggiunto dicendole che il suo desiderio è di baciarla e abbracciarla. Federica pur non provando un’attrazione fisica nei riguardi di Gianmaria, apprezza la sua presenza e le sue attenzioni: “Non ti devi allontanare da me” gli ha detto anche se in questi giorni ha iniziato a riflettere cosa fare della sua vita e capire cos’è giusto per lei.

LEGGI ANCHE:

Federica Calemme e Gianmaria abbracciati a letto/ Kabir Bedi russa e li disturbaAlex Belli accusa Gianmaria Antinolfi su Twitter "continui nell’ambiguità"/ "Prenderai una tua direzione?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA