Gianmaria Antinolfi flirta con Federica Calemme?/ Soleil Sorge cupido, Sophie guarda…

Gianmaria Antinolfi ha chiuso il rapporto con Sophie Codegoni. Non ricevendo dall’ex tronista di Uomini e Donne quello che vorrebbe, il gieffino napoletano ha preso le distanze da Sophie che, alle donne della casa del Grande Fratello Vip 2021, ha ribadito di non essere innamorata e di non vedersi accanto a Gianmaria. La Codegoni, così, ha trascorso la sera del suo compleanno con le amiche, ma anche con Alessandro Basciano con cui si è anche concessa qualche ballo.

Gianmaria, però, non è rimasto a guardare. Dopo aver a lungo chiacchierato con Federica Calemme durante il pomeriggio parlando della loro Napoli, hanno anche ballato insieme durante la festa di compleanno della Codegoni. A far avvicinare Gianmaria e Federica è stata Soleil Sorge.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si sono riavvicinati e, nelle scorse ore, l’influencer ha dato a Soleil alcuni consigli su come gestire il suo rapporto con Sophie Codegoni. Dopo averci pensato, i due si sono allontanati, per il momento, definitivamente e, così, durante la festa di compleanno dell’ex tronista di Uomini e donne, Soleil ha provato a fare da Capido tra Gianmaria e Federica.

Mentre ballava con la Calemme, la Sorge si è avvicinata a Gianmaria. Le due ragazze hanno così cominciato a ballare con lui. Soleil, però, si è poi dileguata lasciando Federica sola con Gianmaria, il tutto sotto lo sguardo attento di Sophie Codegoni che ha più volte spiegato di non vedersi accanto a Gianmaria, pur apprezzando tutte le sue doti. Cliccate qui per vedere il video.

