Gianmaria Antinolfi flirta con Federica Calemme/ Video: “Fosse arrivata prima…”

Dopo la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi ha chiuso con Sophie Codegoni, stanco dell’indecisione della ragazza. “Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso”, ha detto l’imprenditore napoletano. Dopo qualche giorno di tristezza, Gianmaria ha ritrovato il sorriso grazie alla new entry Federica Calemme. Nei giorni scorsi, nel pomeriggio, i due conterranei si sono ritagliati qualche momento per chiacchierare conoscersi meglio. Il loro avvicinamento non è certo passato inosservato: “E bravo Giammy. Sono proprio felice di vederlo così sereno, con questa luce. Sono contenta”, ha commentato Soleil Sorge vedendoli parlare insieme in giardino.

Il web approva la nuova coppia

Ieri sera in un momento di festa Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno ballato insieme, stretti stretti. L’imprenditore ha anche dato un tenero bacio sulla testa della showgirl, mentre lei parlava delle sue doti culinarie: “So cuocere la carne, so fare le uova, la frittata… le cose basiche. Non mi chiedere la pasta al forno, la parmigiana… me le fa mamma così non avveleno nessuno”. L’imprenditore ha scherzando dicendole che è ora di andare a vivere da sola visto che ha quasi trent’anni. Clicca qui per vedere il video. Sui social c’è chi apprezza la nuova coppia: “Va che bello un rapporto che nasce con dolcezza e sorrisi rispetto alle solite inutili frasi fatte di Sophie… Belli” e “Sono tanto carini… Fosse arrivata prima…”. Altri invece criticano il comportamento dell’imprenditore napoletano: “Secondo me si sta giocando male le sue carte verrà molto criticato fuori poteva aspettare un po’…”.

