Gianmaria Antinolfi “GF Vip? Deve vincere Jessica”/ “Il momento più duro è stato…”

Durante un’intervista a Casa Chi Gianmaria Antinolfi ha raccontato la sua esperienza terminata da poco all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. L’imprenditore ha abbandonato il gioco appena in tempo per il compleanno di Federica Calemme: “A parte la mia presenza le ho regalato una borsa. Lavoro nel mondo della moda da sempre, sono un esteta e mi piace il bello”.

Dopo questa breve esperienza all’interno del reality, l’imprenditore ha ammesso di non voler puntare sul settore televisivo: “La tv da un punto continuativo no. Sono timidissimo, quando vedo il pubblico mi faccio tutto rosso, non sono capace. Ho impostato tutta la mia vita sul management e la direzione d’impresa ed è quello che so fare”.

Gianmaria Antinolfi svela il nome del suo vincitore

Gianmaria Antinolfi ai microfoni di Casa Chi ha rivelato anche quale sia stato per lui il momento più difficile di tutta la sua permanenza all’interno della casa: “L’inizio è stato il momento più difficile della mia vita, non ero abituato ad essere sotto attacco. Mi arrivavano da tutte le parti e anche incassare è stato duro” ammettendo come però poi, all’interno della casa la situazione si sia rilassata: “Alla fine è arrivato l’amore. Lei è il più grande regalo che potesse farmi il Grande Fratello”.

L’imprenditore ha anche rivelato il nome del potenziale vincitore di questa edizione, o almeno il suo preferito: “Mi piacerebbe vincesse Jessica. Ho dormito con lei per mesi, eravamo due fratellì veramente. È una gran signora, una persona perbene”.

