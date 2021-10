Gianmaria Antinolfi “Greta? Deve avere paura di perdermi”/ Nuovo confronto al GF Vip?

La puntata scorsa del Grande Fratello Vip ha regalato a Gianmaria Antinolfi delle belle emozioni. Dopo i giorni scorsi trascorsi a riflettere sul suo rapporto con Soleil Sorge che lo ha messo a dura prova, soprattutto quando la showgirl lo ha definito uno “stalker”, venerdì sera in confessionale l’imprenditore ha ricevuto un video-messaggio da parte della mamma. Lo ha rincuorato facendogli sentire la sua vicinanza e poi ha aggiunto: “Ti chiedo di rimettere la nave in rotta e condurla al porto (…) Ciao amore mio“. Lui è scoppiato a piangere, un momento commovente accolto con entusiasmo dal pubblico. Gianmaria non sta trascorrendo un periodo buono all’interno della Casa e se ne sono accorti anche gli utenti, spesso si è visto distaccato dal gruppo a piangere e a chiedere di essere eliminato.

Questa volta il pubblico non lo ha ascoltato e ha preferito mandare a casa Andrea Casalino, probabilmente perché l’imprenditore si sta mostrando con tutte le sue fragilità. Chi non gli dà tregua è Soleil che sta mettendo in discussione anche il rapporto tra il suo ex e l’attuale fidanzata, definendola una persona che sta cercando nel programma visibilità.

Gianmaria Antinolfi: nuovo confronto con la fidanzata Greta?

Gianmaria Antinolfi ha superato già due televoti dove il pubblico ha scelto di far uscire fuori dalla Casa Tommaso Eletti e Andrea Casalino. Anche durante l’ultimo televoto che lo ha visto duellare con Nicola e Andrea, è riuscito a passare il turno con il 43% dei consensi. Il pubblico sta apprezzando il suo percorso, oltretutto è un personaggio che dà vita a diverse dinamiche che danno vitalità al programma. Venerdì Adriana Volpe lo ha reso immune, lui ha nominato Nicola perché rispetto agli altri è quello con cui ha legato di meno.

Nella prossima puntata ci si aspetta di vedere un Gianmaria “rinato”, con il sorriso sulle labbra e più sereno. A differenza delle altre settimane non dovrà sostenere il peso del televoto, quindi potrà godersi serenamente la sua presenza dentro la Casa. Ai fan farebbe piacere vederlo con la sua fidanzata Greta: “In generale, mi sono reso conto di una cosa. È vero che io ho paura di perdere Greta, ma che anche lei deve avere paura di perdere me, perché anche io sono una persona che vale tanto. Ci perderebbe anche lei, non ci perdo soltanto io”, ha detto l’imprenditore a Miriana Trevisan parlando della compagna.



