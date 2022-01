Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip?/ Il fratello svela “Forse scommetterei su una sua uscita ma…”

Francesco Perrillo ha analizzato il percorso di suo fratello, Gianmaria Antinolfi, al Grande Fratello Vip nell’appuntamento di “Casa Chi”. Si chiacchiera molto da diversi giorni di un possibile addio del manager napoletano per impegni lavorativi. A tal proposito il fratello di Gianmaria Antinolfi ha rivelato un’indiscrezione: nel mese di dicembre, durante il periodo di riflessione circa la scelta sulla continuazione, dovuta all’ufficiale prolungamento dell’edizione, Gianmaria Antinolfi ha avuto la possibilità di entrare in contatto con un suo datore di lavoro.

Rassicurato, il gieffino ha deciso di proseguire, tuttavia, sembrerebbero essere nuovamente in dubbio la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Negli scorsi giorni il napoletano ha raccontato di diversi progetti in stallo. Quale sarà la sua decisione finale? .

Gianmaria Antinolfi potrebbe decidere di abbandonare la casa dopo il “due di picche” di Federica Calemme

Francesco Perrillo interrogato sul futuro del fratello Gianmaria Antinolfi all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è espresso così: “Forse scommetterei su una sua uscita, anche se questo, secondo me, è il miglior periodo che sta attraversando dall’inizio dell’edizione per cui potrebbe anche rimanere”. Nelle ultime ore, tuttavia, Federica Calemme ha chiesto una pausa al suo co-inquilino. La loro appassionata relazione sembrava andare a gonfie vele dopo diversi baci appassionati ma ha appena subito una brusca frenata. Questo potrebbe essere un fattore decisivo nella scelta definitiva di Gianmaria. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha grandi progetti per il futuro: si parla del lancio di una sua linea di moda e, in effetti, il momento non potrebbe essere più propizio.

