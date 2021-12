Gianmaria Antinolfi “lunedì abbandono il GF VIP, Sophie voglio allontanarmi da te”/ Confessione choc

Gianmaria Antinolfi fa un netto passo indietro nei confronti di Sophie Codegoni. L’imprenditore latin lover ha infatti confidato alla bella influencer di voler prendere le distanze in maniera netta. “Ho bisogno di allontanarmi da te”, le confida, per poi aggiungere: “Proprio basta, io lunedì me ne vado, basta, non per qualcosa te lo assicuro. Buongiorno e buonasera, ma ho bisogno di allontanarmi da te. Tu sei sempre stata chiara e per questo te lo dico. Io non voglio arrivare che siamo brilli entrambi… è stato bellissimo per tutti e due, è stato un momento pazzesco, di due persone che stavano bene insieme. Il giorno dopo tu fai cento passi indietro”.

Gianmaria Antinolfi accusa quindi in qualche modo Sophie Codegoni di non ricambiare il sentimento: “Non è vero – replica lei – io sono stata sempre chiara, ti ho detto che mi allontanavto da te perchè tu sei molto più avanti di me, tu mi ha detto che eri grande e vaccinato…”. Poi aggiunge: “Ci sono anche le sfumature non c’è solo il bianco e il nero ma c’è anche il grigio, non c’è solo il buongiorno e il buonasera”.

GIANMARIA ANTINOLFI A SOPHIE CODEGONI: “TI DICO DI STARE UN MINUTO MA SCAPPI…”

Quindi Gianmaria Antinolfi ha ribattuto: “Io ti dico di stare un minuto con me ma tu scappi”, e lei “Siamo stati insieme due ore…”. In ogni caso la decisione del 36enne campano sembra ormai definitiva: “Comunque a prescindere da tutto questa è la mia decisione perchè non voglio farmi male e ti assicuro che mi son fatto male nella vita”.

Il chiarimento è avvenuto nella giornata di ieri, ma come riferisce Mediaset nella notte i due si sono riavvicinati molto, scambiandosi nuovamente baci, carezze e abbracci sul letto della stanza arancione. Inizialmente sembrava che Sophie Codegoni fosse restia ad avvicinarsi al Gianmaria nel letto, per poi rompere gli indugi e farsi coccolare. La sensazione è che questa sera possa esservi un ulteriore chiarimento fra i due. Clicca qui per il video del discorso fra Gianmaria e Sophie.

