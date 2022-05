Gianmaria Antinolfi: “Manuel e Lulù? Sono due persone speciali”/ “Lui teneva a lei…”

Gianmaria Antinolfi sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

La fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ha sorpreso non solo i fan, ma soprattutto le persone che li hanno vissuti sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip 6. Tra questi c’è sicuramente Gianmaria Antinolfi che, all’interno della casa, ha instaurato un rapporto speciale sia con Manuel che con Lulù. Con Bortuzzo si è confidato, anche su temi importanti mentre con Lulù ha trascorso anche notti intere a chiacchierare e a tirarle su il morale quando la storia con Manuel non era decollata. Due amicizie importante che Gianmaria si è portato anche nella vita vera.

Motivo per cui, in seguito alla rottura, il manager napoletano ha deciso di mantenere una posizione neutrale e di non schierarsi dalla parte di nessuno. “Io mantengo assolutamente una posizione neutra” – ha raccontato Antinolfi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di MondoTv24 – “anche perché come ho un bellissimo rapporto sia con Manuel che con Lulù”.

Gianmaria Antinolfi: “Manuel teneva a Lulù”

Gianmaria Antinolfi, oltre ad aver vissuto la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip, ha visto anche il forte sentimento che Manuel provava nei confronti della principessa che ha riabbracciato dopo cinquanta giorni di lontananza. “Per me sono due persone speciali, due grandi amici, perciò mi tengo fuori da questa storia. Poi, come più volte ho detto, le storie finiscono, non è detto che durino per sempre, finiscono matrimoni che durano 10, 20, 30 anni con figli. Ci può stare che due persone che si conoscono in un contesto del genere possano non essere compatibili o ci possa essere qualche problema. […] Auguro il meglio a tutti e due, sono due persone che meritano”, ha detto.

Poi ha concluso ammettendo di essere stato spiazzato dalla rottura: “Posso dire solo che non me l’aspettavo, Manuel ci teneva tanto a Lulù. Quando lei era all’interno della Casa, Manuel non vedeva l’ora di vederla, l’aspettava. Poi ti ripeto, potevo aspettarmelo o non aspettarmelo, ma oggi è una cosa naturale che le storie finiscano, non ci trovo nulla di strano. Ho visto storie ben più lunghe finire”.













