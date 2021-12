Gianmaria Antinolfi “Mi è saltato addosso un topo!”/ “Poi ha cominciato a girare per la Casa del GF VIP e..”

Un topolino ha fatto irruzione dentro la casa del Grande Fratello VIP nelle ultime ore, spaventando Gianmaria Antinolfi. Il simpatico imprenditore, in una chiacchierata conviviale con Giacomo Urtis e Soleil Sorge, ha raccontato quanto accaduto poche ore prima durante una sua incursione in confessionale. “Stavo andando nel confessionale e ad un certo punto mi è saltato addosso. Io sono saltato indietro e lui ha cominciato a girare per la Casa”, ha spiegato divertito il concorrente gieffino, mimando la fuga del topolino.

Giacomo Urtis resta impietrito, evidentemente rabbrividisce all’idea di avere un incontro ravvicinato con un ospite indesiderato. Sui social, intanto, esplodono le frecciatine e le battute degli internauti, che alludono ad una scarsa pulizia all’interno della casa del Grande Fratello VIP.

Gianmaria Antinolfi racconta incontro ravvicinato col topo del confessionale

Il racconto di Gianmaria Antinolfi ha spiazzato anche il pubblico del Grande Fratello VIP. Come dicevamo molti internauti non hanno trovato molto divertente l’episodio, anzi hanno posto l’attenzione sulle condizioni igieniche della casa. Qualche utente, inoltre, ha ricordato che episodi simili si sono verificati nelle precedenti edizioni. E c’è persino chi, tra un commento e l’altro, azzarda che l’incontro ravvicinato col topolino rappresenti una sorta di presagio per l’ennesimo ingresso di un nuovo concorrente. Difficile che questa ipotesi possa concretizzarsi, dato che ormai il giro di boa del programma è stato ampiamente superato e il cast è già stato abbondantemente rinnovato dopo gli addi di alcuni concorrenti per via delle feste di natale.

