Gianmaria Antinolfi “mi han detto chiav*ti Sophie”/ Fabrizio Corona “vuole apparire!”

Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano e concorrente del Grande Fratello Vip, sembra avere le idee molto chiare su come comportarsi nella Casa e su quali siano i suoi obiettivi. Nelle ultime ore avrebbe destato particolare scalpore una sua conversazione con Alex Belli dalla quale sono emersi dei dettagli raccapriccianti: “Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello, avevo programmato questo”, ha confidato al nuovo amico e inquilino. Riferendosi poi agli autori, Antinolfi avrebbe aggiunto: “L’ho detto a loro se mi date un po’ di materiale posso fare un po’ di casino… ma con chi lo faccio? Ci sono io e Sophie”.

Dopo il recente chiarimento avuto con Soleil Sorge la quale gli ha rifilato un sonoro due di picche, il ragazzo non sembra essere interessato a nessun altro se non all’ex tronista di Uomini e Donne: “Con Soleil abbiamo chiarito, ma io non provo più niente. Con le altre non so proprio con chi”, ha aggiunto durante la conversazione con l’attore. L’uso della parola “materiale” per intendere “ragazze” ha fatto indignare i telespettatori che sui social lo hanno attaccato ferocemente: “Anche se volessi fare un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate o non sono il mio genere”, ha aggiunto ancora Antinolfi.

Gianmaria Antinolfi, conversazione choc con Alex Belli: interviene agenzia di Fabrizio Corona

A quanto pare, il vero intento di Gianmaria Antinolfi nella spiata Casa del GF Vip sarebbe proprio quello di fare un po’ di “show”, per questo sogna di poter trovare la ragazza giusta per lui: “Sai come passerei le giornate? Sul divano! Io qua dentro chiaver*ei sicuro, non mi farei proprio problemi. Andrei tranquillamente sotto le coperte”, ha confidato ad Alex Belli. Spazio quindi ad un’altra rivelazione: “Tutti i miei amici mi hanno detto: “Chiavat* Sophie!””, in riferimento alla Codegoni.

Dopo aver svelato ad Alex Belli di non farsi alcun problema a crearsi una storia dentro la Casa, preferendo in particolare Sophie Codegoni, contro di lui ha sbottato sia la madre della ragazza che l’agenzia di Fabrizio Corona. “Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con delle telecamere e spero che dalle stesse telecamere tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!”, ha tuonato la madre della Vippona, Valeria Pasciuti, in una Story su Instagram. Ad attaccare anche la Atena Agency di Fabrizio Corona che riferendosi ad Antinolfi ha parlato di “patologica voglia di apparire, di essere a tutti i costi in linea con gli standard richiesti a chi non ha nulla da dire”.

