Gianmaria Antinolfi “Non mi piace Sophie”/ Tutto finito con la Codegoni al GF VIP?

Gianmaria Antinolfi ha confidato a Miriana Trevisan di non essere più interessato a Sophie Codegoni. Un colpo di scena inaspettato considerando che fino a qualche giorno fa l’imprenditore si era mostrato sicuro di voler intraprendere questa conoscenza. Parlando con Miriana Trevisan, Antinolfi si è lasciato andare ad una confessione inaspettata: “Ho fatto un confessionale con Piera dove mi ha detto di togliere la barba”. Miriana Trevisan allora gli chiede: “Sofi ti aveva detto che non gli piacevano gli uomini pelosi. Non te lo ricordi neanche […] Ma ti piace ancora Sophie?”. Gianmaria Antinolfi ha risposto in un modo che ha spiazzato tutti e che sembra aprire nuovi scenari all’interno della casa. L’imprenditore ha rivelato: “No, non mi piace Sophie”.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: primo, bollente bacio/ Al GF Vip, passione...

Proprio nelle ultime ore, la Codegoni si è scagliata contro Antinolfi e l’ha accusato di ignorarla nella casa: “Se la sera mi accarezzi la coscia, ma poi per tutto il giorno praticamente non parliamo capisci che in me non può crescere nulla”. Poi rincara la dose aggiungendo: “A me queste carrozzine non servono…Mi viene solo il latte alle ginocchia…Io parlo e tu mi accarezzi? Fuori dal mondo”.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: altra notte di baci e coccole al GF VIP/ Attrazione fisica o è amore?

Sophie Codegoni mette in guardia Gianmaria Antinolfi: “Resterà una cosa fisica”

Sophie Codegoni ha poi messo in guardia Gianmaria Antinolfi. Prendendo la palla al balzo, l’ex tronista gli ha detto che continuando a comportarsi in questo modo il loro rapporto non avrà tante possibilità di crescere e di trasformarsi in qualcosa di serio. Sophie lo ha infatti messo in guardia: “Resterà una cosa fisica e basta”. Gianmaria Antinolfi sembra aver capito i suoi errori e infatti rivolgendosi a lei spiega: “Ho capito il tuo punto di vista, e già a partire dalle prossime ore ti tratterò come le altre persone”. Sophie dal canto suo ha ribadito però il concetto: “Non può nascere un rapporto con le sole carezze…ci deve essere tanto altro”. Strano però che ora Gianmaria sia tornato sui suoi passi. Proprio Soleil Sorge aveva dichiarato di non vedere di buon occhio questo rapporto ma in molti sospettano che dietro questo atteggiamento di Gianmaria ci possa essere una sua ingerenza. La bomba insomma sembra pronta ad esplodere.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni, la madre "benedice" il flirt con Gianmaria Adinolfi/ "Goditi le emozioni che stai vivendo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA