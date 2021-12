Gianmaria Antinolfi pace fatta con Sophie/ Lite con Soleil “Non entrare mai più qui”

Gianmaria Antinolfi adesso al Grande Fratello Vip 2021 è finalmente al centro di una storia sentimentale con Sophie Codegoni e questo nuovo rapporto l’ha convinto definitivamente a cambiare idea sulla sua permanenza all’interno della casa per stare il più possibile accanto alla ragazza. Tuttavia, i dibattiti tra la coppia non mancano, come quello accaduto durante la diretta dello scorso lunedì quando Gianmaria uscito dal confessionale non ha trovato Sophie Codegoni pronta ad abbracciarlo perché intenta a consolare Soleil. Nonostante Jessica Selassié gli abbia suggerito di non prendere l’atteggiamento della ragazza sul personale l’imprenditore è sembrato saldo nelle sue idee ritenendolo un atteggiamento sbagliato.

Fidanzato Federica Calemme/ Chi è? Gianmaria Antinolfi potrebbe candidarsi...

La discussione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è continuata nel corso dei giorni e dopo diverse liti la ragazza ha deciso di rilassarsi facendo un bagno in piscina e mentre era intenta con Carmen a ripetere i passi di un balletto Gianmaria, senza pensarci due volte ha deciso di tuffarsi in piscina con indosso i vestiti per abbracciare e baciare la ragazza in simbolo di pace.

Gianmaria Antinolfi piange per Sophie: "La riperderò come faccio di solito!"/ "Mille ansie e mille paure"

Gianmaria Antinolfi reagisce dopo le accuse di Soleil Sorge

Se sul lato amoroso i rapporti di Gianmaria Antinolfi procedono a gonfie vele quelli con la sua ex fidanzata Soleil Sorge procedono peggio del previsto, la ragazza già irritata di suo sembra non tollerare più il ragazzo facendoglielo capire, come suo solito, in una maniera molto diretta. La ragazza dopo essere entrata nella stanza che condivide con Davide Silvestri ha visto i due ragazzi parlare e ha subito detto severa a Gianmaria: “No ti prego, puoi portare la tua energia fuori dalla stanza?”, Davide, infastidito dai modi di Soleil ha provato a far capire alla ragazza di non voler abbandonare la stanza dicendo all’influencer: “Dai Stiamo parlando di una cosa”.

Soleil Sorge "Gianmaria get the f*ck off non entrare mai più qui"/ Tensioni al GF Vip

A nulla sono servite le preghiere di Davide Silvestri di rimanere all’interno della sua stanza a parlare con Gianmaria Antinofli perché Soleil ha ribadito: “Ti prego Davide e Gianmaria nel rispetto di rispettare il fatto che sia anche la mia stanza, non voglio la tua energia qui, dai fuori” i due ragazzi a questo punto hanno abbandonato la stanza assieme all’influencer che prima di chiudere la porta ha ribadito all’imprenditore: “Non entrare più qui”. Gianmaria Antinolfi rimasto turbato dagli atteggiamenti della ragazza si è confidato con Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Davide Silvestri e Giacomo Urtis ribadendo come il comportamento della ragazza non sia ironico ma bensì maleducato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA