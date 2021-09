Gianmaria Antinolfi/ Perché ha bloccato la fidanzata Greta Giulia Mastroianni su Instagram?

Cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella prossima puntata per Gianmaria Antinolfi? La notizia è fresca e lascia basiti, pare che Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata di Antinolfi sia stata bloccata su Instagram dall’account di Gianmaria. Non si spiega ma lo staff del gieffino durante la sua permanenza nella Casa avrebbe rimosso Greta dagli account seguiti. “Il profilo di Gianmaria Antinolfi mi ha defollowato”, ha scritto seguito da una emoticon stupita.

Nella prossima puntata potremmo sperare in un confronto di nuovo accesso con Soleil e a questo punto Signorini potrebbe invitare in studio la mamma di Sophie per mettere in chiaro alcune cose che riguardano la figlia e l’imprenditore. I telespettatori vorranno sapere se davvero la sua ex è stata denunciata. La stessa Raffaella Fico è stata costretta ad uscire allo scoperto dichiarando di avere una relazione con Paolo Neri amico di Gianmaria Antinolfi, prima che l’imprenditore la potesse smascherare, sarà così? Chissà se anche questa storia verrà approfondita all’interno della Casa?

Gianmaria Antinolfi è solo “l’ex fidanzato di Soleil”?

Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip come l’ex fidanzato di…, fin dall’inizio ha detto che voleva mostrarsi per quello che è e una volta fuori dal reality farsi conoscere come Gianmaria Antinolfi, liberandosi dell’etichetta di playboy. A complicargli la vita è stato ritrovare dentro alla Casa una sua ex, Soleil. Anche se nei giorni scorsi i due hanno avuto modo di parlare e mettere in chiaro la loro storia, facendo emergere i punti critici che hanno portato alla fine della loro relazione, lunedì scorso in puntata hanno avuto un confronto molto acceso.

Soleil a ruota libera ha infuocato la conversazione facendo dichiarazioni pesanti che all’imprenditore non sono piaciute. É stato definito “stalker”. Quella parola l’ha molto scosso, a fine puntata ha sbottato minacciando di abbandonare il reality e chiedendo di essere messo in contatto con i suoi legali perchè vuole prendere seri provvedimenti nei riguardi di Soleil.

La mattina di martedì Gianmaria si è confidato con Sophie Codegoni raccontandole quando ha preso un aereo da Montecarlo a Napoli per andare a spiegare a Soleil che non l’aveva tradita con un’altra come lei asseriva. Il giorno del suo compleanno, l’ex tronista non l’ha voluto trascorrere con l’imprenditore. Lo ha chiamato il giorno successivo ma lui non ha risposto, lo stesso ha fatto nei seguenti 14 giorni. Da quel momento l’ha rivista dentro la casa del Grande Fratello. A quanto pare ad avercela con Gianmaria non è solo Soleil ma anche la mamma di Sophie Codegoni: “Chieda scusa a mia figlia” ha tuonato.

Gianmaria ha confessato ad Alex Belli il suo progetto di intrecciare una storia sentimentale con una delle donne presenti nella Casa. Durante la conversazione il concorrente si è lamentato della “scarsa offerta di femmine” che rende abbastanza complicato creare dinamiche da show. L’imprenditore avrebbe chiesto un parere ai suoi coinquilini maschi e qualcuno gli ha suggerito di “provarci con Sophie”. Queste dichiarazione non sono passate inosservate ed è arrivata tempestiva la risposta della mamma della showgirl: “Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con delle telecamere e dalle stesse telecamere spero che tu sappia chiedere scusa. A me ma a soprattutto a mia figlia”.

