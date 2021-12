Gianmaria Antinolfi piange per Sophie: “La riperderò come faccio di solito!”/ “Mille ansie e mille paure”

La nuova lite scaturita con Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip ha fatto piombare in crisi Gianmaria Antinolfi. Nel corso della striscia del daytime in onda oggi, 17 dicembre, che anticipa la diretta di questa sera, assistiamo ad un inedito confessionale in cui proprio Gianmaria espone forti insicurezze e si lascia andare alle lacrime. Il motivo? Proprio lei, Sophie.

Dopo la lite, scaturita da una risposta piuttosto arrabbiata di Gianmaria e, per molti in Casa, immotivata, lei si è scagliata contro di lui, dicendosi stanca e desiderosa di continuare l’avventura al GF libera, senza alcun tipo di costrizione. Antinolfi è quindi andato nel panico, temendo di poterla perdere definitivamente e dopo la grande fatica fatta per corteggiarla e conquistarla. Chiusosi in confessionale, Gianmaria ha quindi dato sfogo a tutti i suoi timori.

Gianmaria Antinolfi piange per Sophie Codegoni: “Non voglio perderla!”

“Sono in una fase in cui, in questo momento, inizio ad andare in crisi. Inizio ad avere mille paure, tante insicurezze…”, ha esordito Gianmaria Antinolfi in confessionale tra le lacrime. E ha quindi ammesso di essere nel pieno di un mo0mento di forte incertezza: “Non lo so, non capisco niente, ogni volta che ci tengo a una persona vado in crisi. La riperderò come faccio di solito!”, ha quindi dichiarato. “Ogni volta che sto bene, che sono felice, iniziano a venirmi mille ansie e mille paure”, ha ancora aggiunto, ammettendo infine che “Non voglio perderla!” Come reagirà Sophie qualora Signorini le mostrerà queste immagini?

