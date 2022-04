Gianmaria Antinolfi, retroscena sulla fine tra Manuel e Lulù/ “Ha altre priorità adesso…”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono lasciati, a comunicarlo sono stati i diretti interessati attraverso i loro profili social. A qualche giorno di distanza dall’accaduto Gianmaria Antinolfi intervistato nell’ultima puntata di CasaChi ha espresso il suo parere in merito alla rottura tra i suoi due ex coinquilini. L’imprenditore napoletano ha ammesso: “Quello che posso dire è che, conoscendo bene Manuel, quello che ho sempre detto di lui è che, per quanto possa essere importante l’amore, Manuel ha altre priorità in questo momento nella vita”.

Gianmaria Antinolfi è molto legato all’atleta e ad Aldo Montano, nonostante nel corso dell’intervista abbia ammesso di volere anche molto bene alla principessa, è convinto che il nuotatore, in questo momento, abbia bisogno di tranquillità per portare a termine i suoi obiettivi.

Gianmaria Antinolfi schierato dalla parte di Manuel Bortuzzo

Gianmaria Antinolfi ha raccontato come dopo aver sentito Manuel Bortuzzo: “Posso supporre che per essere arrivato ad una decisione del genere è in un momento nel quale non è tranquillo. Ho rivisto un pochettino quello che è successo nella casa, ha preso le distanze e si è allontanato perché mancava di serenità”.

Secondo Gianmaria Antinolfi quindi, la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è dovuta soprattutto ad una necessità di tranquillità da parte del nuotatore che ha come obiettivo quello di poter partecipare alle Paralimpiadi e, come ha ribadito l’imprenditore: “Ancora più importante è poter ritornare un giorno a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di tranquillità”.

