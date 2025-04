Gianmaria Antinolfi rompe il silenzio su Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Com’è noto, nelle ultime settimane, l’ex coppia è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo che Lulù è stata condannata ad un anno e otto mesi per stalking nei confronti di Manuel, a seguito di una denuncia presentata da lui lo scorso anno. La notizia ha ovviamente fatto molto scalpore, considerando la gravità delle accuse del nuotatore, che ha parlato di pedinamenti e aggressioni da parte dell’ex fidanzata. D’altro canto, invece, Lulù ha negato queste accuse, affermando di aver vissuto una relazione ‘segreta’ con Manuel a seguito della loro prima rottura pubblica, dato che Botuzzo l’avrebbe tenuta nascosta per quasi tre anni.

Lulù Selassiè 'abbandonata' da Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi/ Gli ex GF si schierano con Bortuzzo

Nonostante le smentite, la condanna ha comunque messo Lulù e le sue sorelle, Jessica e Clarissa, in una posizione decisamente scomoda. Le Selassiè hanno raccontato di aver perso diverse opportunità lavorative e di essere state allontanate da molti amici del mondo dello spettacolo. Tra questi, ci sarebbero anche gli ex compagni del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che fino a poco tempo fa avevano mantenuto un rapporto d’amicizia sia con le sorelle che con Manuel.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, parla Parpiglia: "Lui la cercava e..."/ Spuntano messaggi d'amore

Gianmaria Antinolfi risponde alle accuse di Jessica Selassié: cos’ha detto

Jessica Selassiè ha confidato a Gabriele Parpiglia che, dopo la condanna di Lulù, Manuel Bortuzzo avrebbe contattato gli ex coinquilini Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, chiedendo loro di non invitare Lulù e Clarissa al loro matrimonio, ma solo Jessica. A quel punto, la coppia avrebbe accettato la richiesta di Manuel, schierandosi dalla sua parte. Jessica, però, avrebbe deciso di declinare l’invito per rimanere solidare alle sue sorelle. Di fronte alle accuse e alle critiche piovute dal web, Gianmaria ha risposto con un commento su Instagram, cercando di chiarire la situazione.

Clarissa Selassié replica dopo accuse di Manuel Bortuzzo a Lulù, video smentita/ "Ho le prove, eccole"

“Nessuno ha scelto né potrà mai scegliere per me. Manuel per me è un fratello e io voglio che ci sia, punto. Allo stesso modo in cui avrei voluto ci fosse Jessica che è stata invitata e le ragazze. Ci sono sentenze di cui non sono il responsabile”, ha scritto l’ex vippone sui suoi social, rispondendo al commento di un fan di Lulù. L’imprenditore ha poi spiegato di aver pensato prima di tutto al bene suo e di Federica, in vista di quello che sarà uno dei giorni più belli della loro vita: “Fatto sta che è il nostro giorno, di nessun altro, e vogliamo che si parli solo di cose legate al nostro matrimonio. Non capisco perché avrei dovuto rinunciare ad una delle persone più care che ho, che è Manuel. Io non giudico i fatti. E tutto questo è la dimostrazione che avevo ragione a fare una scelta del genere”.