Gianmaria Antinolfi scarica Sophie Codegoni/ “Ci abbiamo provato, chiudiamola qui”

Ennesimo allontanamento fra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Il bell’imprenditore napoletano, subito dopo la diretta di ieri sera del Gf Vip 2021, ha avvicinato la bella tronista spiegandole ciò che provava e la volontà quindi di chiudere definitivamente la loro storia travagliata: “Prendo un po’ le distanze – dice seduto a fianco di Sophie – queste cose che sono successe questa sera, questo gioco a me non piace”. Lei ha replicato: “Non è un gioco”, ma lui ha aggiunto: “Ok non fa parte di me capito? Proprio perchè ti dico, a prescindere da quello che è successo stasera, a me queste cose non piacciono. A un certo punto le cose scattano o non scattano, siccome ad un certo punto non è scattata”.

Ma a quel punto Sophie Codegoni ha smentito Gianmaria Antinolfi: “No ma non è che non è scattata, non è vero, perchè io non ho un interesse nei tuoi confronti, io un interesse nei tuoi confronti ce l’ho, è proprio una cosa che… non so se magari è il posto in cui siamo, io ad oggi non ho paure non ho muri , non ho freni e quando le ragazze mi consigliano, ‘Sophie metti il turbo’ per capire se veramente la cosa può andare o non andare…”.

GIANMARIA ANTINOLFI A SOPHIE CODEGONI: “AMICI COME PRIMA, CI ABBIAMO PROVATO”

Quindi Gianmaria Antinolfi ha ripreso la parola: “Amici come prima, ci abbiamo provato, ripeto scatta o non scatta, io son sereno, quindi fermiamoci qui, te lo chiedo io.. è una sensazione, io ho vissuto la mia vita e ho la sensazione che non c’è niente”. E Sophie Codegoni ha contro-ribattuto: “Ieri mi hai detto un’altra cosa però…”, e lui al che ha ribadito il pensiero: “Ieri sono stato il più felice del mondo, stamattina mi son svegliato ed ero felicissimo ma c’era qualcosa che non andava e lo sento dentro”. Sarà la rottura definitiva o l’ennesimo tentativo di allontanarsi che non andrà a buon fine?

