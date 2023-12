Gianmaria Antinolfi: “Se un bicchiere é rotto, é rotto…”/ Rompe il silenzio sulla ex Belen Rodriguez

Grande fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi rompe il silenzio su Belen Rodriguez: le nuove dichiarazioni

Gianmaria Antinolfi, storico latin lover ai tempi del suo Grande fratello vip 6, torna a parlare della sua ex fiamma vip, Belen Rodriguez. L’occasione che l’ex gieffino ha per tornare a raccontarsi e a pronunciarsi sull’amore, anche alla mention della modella argentina Belen Rodriguez, é un’intervista concessa a Casa SDL.

Tra le dichiarazioni, in risposta alle domande ricevute che in particolare lo incalzano sulla recente separazione tra l’ex Belén Rodriguez e Stefano De Martino, Gianmaria Antinolfi fa sapere di non aver seguito la nuova discussa intervista della argentina ripresa a Domenica In. E non solo. “Io voglio molto bene a lei -fa sapere il fidanzato di Federica Calemme ed ex concorrente al Grande Fratello vip 6-, penso che quando una storia finisce ci sono delle ragioni importanti alla base, poi riprovarci è una perdita di tempo”.

L’augurio di Gianmaria Antinolfi per Belén Rodriguez

E l’intervento intimista dell’imprenditore napoletano, che tra le altre dichiarazioni svela di aver rivisto di recente le altre ex fiamme storiche Solei Sorge e Sophie CodegoniSolei Sorge e Sophie Codegoni, poi, prosegue ancora: ” Se un bicchiere è rotto è rotto- l’allusione é al matrimonio finito tra l’ex Belén Rodriguez e Stefano De Martino -. Magari questa volta penserà a se stessa, io sono molto contento per lei. Posso solo parlare bene di lei. E’ una persona piena di energia, con mille argomenti. E’ giusto che sia felice e che venga valorizzata”.

Insomma, nonostante sia ormai finita la lovestory con la modella argentina, Gianmaria Antinolfi sembrerebbe nutrire dell’affetto verso l’ex storica Belen Rodriguez, dal momento che l’imprenditore le destina delle parole affettuose in un sincero augurio per una pronta ritrovata serenità nella vita sentimentale.











