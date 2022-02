Gianmaria Antinolfi “Soleil? Potremmo essere amici”/ Con Federica “Un futuro insieme”

Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 2021 a causa di motivi lavorativi Gianmaria Antinolfi ha raccontato la sua esperienza all’interno della casa al settimanale Chi. Il concorrente è stato al centro delle attenzioni all’interno della casa per le sue numerose relazioni, sia all’esterno che all’interno della casa in cui si è avvicinato prima a Sophie Codegoni che a Federica Calemme. Una tra le relazioni più importante di Gianmaria Antinolfi è stata Belen Rodriguez su cui l’imprenditore ha detto: “La nostra storia è svanita in breve tempo. Conservo di lei un ricordo bellissimo”.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 Gianmaria Antinolfi ha incontrato un’altra sua ex fidanzata: Soleil Sorge con cui più volte l’imprenditore si è scontrato per poi instaurare con la donna un rapporto di amicizia. L’ex concorrente su Soleil Sorge ha ammesso: “Abbiamo avuto un legame importante” confidando anche di aver sofferto per gli insulti della ragazza per poi decidere di “Evitare le risse. Ho iniziato a farmi scivolare tutto e, forse, ora potremo ritrovarci come amici”.

Gianmaria Antinolfi vede un futuro con Federica Calemme

Dopo diversi flirt all’interno della casa, Gianmaria Antinolfi ha instaurato una relazione con Federica Calemme, di cui si dichiara innamorato e con cui la relazione continua anche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 2021: “Quando abbiamo lasciato la Casa non ci siamo mai staccati nemmeno per un minuto!”.

Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 Gianmaria Antinolfi ha subito voluto fare le presentazioni in famiglia con Federica Calemme, l’imprenditore non ha dubbi e a Chi confessa: “Se fosse entrata nella casa dall’inizio l’avrei scelta subito” confessando: “Con lei vedo un futuro insieme” e non ha dubbi a scommettere sul loro futuro.

