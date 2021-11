Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni “Aiuto! Salvatemi”/ La reazione all’aereo dei fan per l’ex coppia del GF

Torna questa sera l’appuntamento col Grande Fratello VIP e per la sedicesima puntata col reality show tardato Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini i riflettori si accenderanno, tra gli altri su Gianmaria Antinolfi, uno dei protagonisti più chiacchierati non solo per via delle implicazioni sentimentali legate al suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia ma pure per via di una querelle legata alla propria vita professionale e che di fatto lo smaschererebbe. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo di recente al 36enne partenopeo che si era definito un imprenditore operante nel “settore del lusso” ma che secondo alcuni lavorerebbe come rappresentante del gruppo Kiering.

Nelle ultime ore infatti ha destato scalpore e un pizzico di curiosità l’oramai proverbiale aereo che sorvola gli studi tv del Grande Fratello e che era dedicato proprio a Gianmaria Antinolfi: o, meglio, all’affascinante napoletano e a Sophie Codegoni, che il diretto interessato aveva ammesso di non apprezzare poi così tanto nonostante il chiacchierato flirt. Infatti, come si può vedere da uno dei tanti gustosi estratti video pubblicati sulle pagine ufficiali del reality show, questo venerdì mattina un aereo ha sorvolato gli studi con un messaggio rivolto a Gianmario e Sophie. “Giansofy, vivetevi senza paura” è il testo del messaggio recato in cielo e che lascia poco spazio all’interpretazione (a questo link la clip video).

GIANMARIA ANTINOLFI, UN MESSAGGIO PER LUI E SOPHIE DAI FAN…

Infatti i mittenti di questo ‘consiglio’ non richiesto per la (non) coppia sono i fan del programma che fanno il tifo affinché Antinolfi e la Codegoni stiano assieme: e questo nonostante problemi, diatribe e frasi al veleno. Nel video si vede come la modella, dopo aver udito l’arrivo dell’aereo, interrompa la sua partita a biliardo e corra fuori in giardino: “Aiuto! Salvatemi!” è la sua ironica reazione alla vista del messaggio, chiedendo simpaticamente agli altri inquilini della Casa di ‘salvarla’ dalla costante presenza di Gianmaria.

E il diretto interessato? La reazione dell’imprenditore, o presunto tale, di fronte alla sorpresa organizzata dai suoi fan è più pacata e quasi imbarazzata, limitandosi a commentare con un “Bellissimo” il messaggio portato dall’aereo e ringraziando gli autori per questo inatteso pensiero. Sophie, invece, dal canto suo non se la tiene e con grande tempismo, oltre che prontezza di spirito, ricorda a Gianmaria che di aerei che sorvolano la Casa ce ne sono stati anche fin troppi: “Hai ricevuto due aerei, uno con me e uno con Soleil” è il sarcastico commento della modella che suscita l’ilarità generale.



