Gianmaria Antinolfi/ Sophie mette il freno? “Sono 36 ore che non mi dai un bacio!”

Riuscire ad emergere tra le tante personalità forti che ogni anno caratterizzano il cast del Grande Fratello Vip non è mai semplice, ma nel corso di questa edizione Gianmaria Antinolfi è riuscito a mettersi in evidenza in diverse occasioni. Il suo percorso è stato scandito da momenti di forti confronti con diversi componenti della Casa, in particolare con Soleil Sorge e Alex Belli. Nonostante le discussioni l’imprenditore è riuscito ad emergere anche grazie ad un carattere molto schietto e deciso, sempre pronto ad esporsi in prima persona senza temere il giudizio altrui.

Da qualche settimana il suo nome è spesso legato a quello di Sophie Codegoni; i due sembravano iniziare ad avere una certa intesa sia fisica che mentale, ma la relazione ha avuto nel corso dei giorni più bassi che alti. Nell’ultima puntata non è stato particolarmente attivo tra le dinamiche del programma, lasciando spazio ad altri protagonisti della trasmissione. In una circostanza però è stato punzecchiato dal presentatore in riferimento ad un suo commento sulla Codegoni.

Tra i nominati dopo l’ultima puntata del GF Vip

Proprio Sophie aveva supportato Soleil dopo le vicissitudini con Alex Belli nonostante non andassero per niente d’accordo. Tale azione ha portato alle critiche di Gianmaria Antinolfi, riproposte da Alfonso Signorini. Il ragazzo campano ha ribadito di sentirsi una persona libera e di non avere assolutamente alcun legame con Sophie.

Nel momento della nomination Gianmaria ha scelto il nome di Carmen Russo. Come motivazione ha affermato di non avere un grande rapporto con la donna, come confermato dal fatto di passare effettivamente più tempo con gli altri che con lei. Alla fine della puntata, ha scoperto di essere tra i 7 concorrenti candidati all’eliminazione nella prossima puntata. Nelle ore successive alla diretta non si è distinto per eventi o dichiarazioni particolari, limitandosi alla consueta routine della convivenza. Vista il rischio eliminazione, nella prossima puntata si attende il verdetto del pubblico che spesso si è schierato a favore dell’imprenditore campano.

Nei prossimi giorni Sophie Codegoni compirà gli anni e Gianmaria Antinolfi ha già pensato a cosa poterle regalare per il suo compleanno. Il giovane imprenditore, di contro, ha voluto mantenere il segreto nonostante le domande della giovane che crede possa trattarsi di caramelle o le angurie. “Dammi un bacio subito, sono 36 ore che non mi dai un bacio, da prima della passata puntata”, l’ha incalzata Gianmaria che però si è tirato indietro nonostante il tentativo della giovane di chiederle un indizio. Il giovane imprenditore ha svelato che il regalo consisterebbe in una cosa di cui i due avevano già parlato in passato e che le piace molto.

Gianmaria nelle passate ore ha ascoltato anche il parere dell’amico Manuel il quale lo ha spinto a cercare un maggiore contatto fisico con Sophie. Un consiglio che Antinolfi ha cercato di mettere in pratica raggiungendo la Codegoni in sauna dove, dopo vari tira e molla, è riuscito a dare un bacio all’ex tronista della quale continua ad essere molto preso. “Voglio il mio bacio, mi hai dato un bacio di merd*!”, ha protestato scherzosamente cercando ancora una tenerezza dalla ragazza che dal canto suo ha continuato a ritrarsi.



