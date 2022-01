GIANMARIA ANTINOLFI, SORPRESA SORELLA ALBERTA E FRATELLO FRANCESCO/ “Bentornato!”

Gianmaria Antinolfi conferma la sua scelta di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. “Avevo delle scadenze, avevo preso degli impegni molto importanti a partire da gennaio. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma è finita la pacchia e si torna a lavorare” – dice l’imprenditore che deve immediatamente lasciare la casa. Dopo aver salutato tutti i compagni d’avventura, Gianmaria in passerella incontra il fratello Francesco: “bentornato, devo stare molto attento. Sei stato bravissimo sono stati parecchi mesi dall’ultima volta che ci siamo visti. Sono orgogliosissimo, sei stato in questa casa come sei a casa nostra e forse per questo che hai preso un posto nel cuore di tutti. Sono felice di riaverti, non vedo l’ora che finisca questo freeze per riabbracciarci”.

Poco dopo è la volta di mamma Esmeralda e della sorella Alberta: “ce lo riportiamo a casa” con la mamma che sull’esperienza del figlio precisa: “per me è come se fosse stata una seconda gestazione, adesso è entrato in un modo ed è uscito in un altro. Se restasse così piace anche a noi. Dovrebbe aver capito che la miglior strategia è la verità, spero che non dimentichi come è stato qui dentro”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Sorpresa per Gianmaria Antinolfi: la sorella Alberta e il fratello Francesco al Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi e la sorpresa della sorella Alberta e del fratello Francesco al Grande Fratello Vip. Una bella emozione in arrivo per l’imprenditore napoletano che durante la diretta del lunedì sera del reality show di Canale 5 potrebbe confermare la sua decisione di abbandonare il gioco. Gianmaria, infatti, da giorni sta parlando della sua possibile uscita dalla casa del GF VIP per motivi di lavoro visto che sta per scadere l’aspettativa siglata poco prima di entrare a settembre. Anche Gabriele Parpiglia, giornalista e autore del reality show, durante una diretta con Casa Chi ha comunicato: “non c’è più possibilità, doveva uscire con Manuel. Ora o sceglie la carriera dello spettacolo o viene licenziato in onda a mezzanotte del 31, questi sono i fatti. Ma al 99% esce, al momento”.

Anche la mamma Esmeralda Vetromile ha confermato dalle pagine del corrieredelmezzogiorno.it: “impegni di lavoro lo porteranno lontano da Cinecittà e via da una esperienza ad alto tasso emotivo”.

Gianmaria Antinolfi potrebbe riabbracciare la sorella Alberta il fratello Francesco all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore è uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ma potrebbe abbandonare il reality per impegni di lavoro. In realtà Gianmaria era stato contattato già lo scorso anno per entrare come vippone, ma ha declinato l’invito come ha rivelato proprio la mamma Esmeralda Vetromile: “già l’anno scorso era stato contattato, ma aveva rifiutato. Quando la produzione è tornata alla carica, potendo incastrare i suoi impegni di lavoro, non ha voluto rinunciare per una seconda volta. Aveva quattro mesi di pausa e ha voluto vivere questa avventura. Ne era entusiasta. Gli ho solo detto che, una volta dentro, non bisognava uscirne male”.

Infine la mamma ha rivelato che tantissime donne le hanno scritto per poter conoscere il figlio: “ho una quantità di messaggi e numeri di telefono per Gianmaria. Mi hanno scritto in tantissime dicendomi che lui è il Principe azzurro che vorrebbero per le figlie. E sono contenta che sia passato attraverso lo schermo questo suo profilo. E la prima cosa che farò sarà raccontargli quanto è stato bravo a farsi conoscere, senza filtri, mettendosi in gioco con stile e con garbo. Un giovane uomo che ha saputo affermarsi per quello che è e che ha dimostrato grande valore. E per una mamma questo è un premio straordinario”.

