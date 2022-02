Gianmaria Antinolfi su Federica Calemme/ “La cosa più bella che mi potesse capitare”

Gianmaria Antinolfi, l’amore per Federica Calemme e i regali

Gianmaria Antinolfi è stato ospite della live-stream “Casa Chi” in diretta su Instagram. Intervistato dai gionalisti del settimanale, diretto da Alfonso Signorini, Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, con l’ausilio di Rosalinda Cannavò, il manager napoletano ha fatto il punto sul suo rapporto con Federica Calemme: “Ieri sera ho fatto un commentosu Instagram dicendo che Federica è la cosa più bella che mi potesse capitare, per cui mi auguro il meglio per noi”. Qualche giorno fa la coppia è stata fotografata per le vie di Milano a fare shopping: “Cosa le ho regalato per il comlpeanno? A parte i fiori e la mia presenza le ho regalato una borsa. Lavorando nel settore della moda da sempre, mi piace il bello, sono un esperto. Sono cose che mi piacciono, mi fa piacere fare un lavoro del genere”.

Gianmaria Antinolfi "Figlio da Belen? Smentisco" / "Alex Belli? Non lo inviterei a cena, neanche a colazione"

Gianmaria Antinolfi racconta il primo incontro con Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi all’interno della casa di Cinecittà si è legato a Sophie Codegoni, con la quale ha avuto una relazione burrascosa chiusa anzitempo dall’arrivo di Alessandro Basciano, ma soprattutto a Federica Calemme. L’ex concorrente del GF VIP è parso emozionato nel raccontare il primo incontro con la sua attuale compagna: “Per quanto riguarda l’ingresso di Federica penso che parli la mia faccia. Era un momento duro, Aldo Montano aveva appena abbandonato. Appena ho visto Federica entrare ci sono rimasto. In quel momento non me l’aspettavo. Oggi è tutto naturale: io sono felice e sereno. Il più grande regalo che mi ha fatto il GF è lei”. Il manager, incalzato dalle domande dei giornalisti Chi, ha poi concluso: “Pregi di Fede? E’ una persona pura. Difetti non saprei rispondere perchè mi piacciono pure quelli”.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi "Soleil? Potremmo essere amici"/ Con Federica "Un futuro insieme"Federica Calemme asfalta Signorini sullo shopping con Gianmaria/ "Per fortuna ho il conto in banca..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA