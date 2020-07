Gianmaria Antinolfi torna da Mariela Ballesteros?/ Belen Rodriguez ama solo Santiago!

Gianmaria Antinolfi è il fidanzato di Belen Rodriguez oppure no? Ormai da un mese i fan del gossip sono impelagati in questa sorta di storia che tutto sembra tranne che un fidanzamento a tutti gli effetti e, d’altronde, sarebbe presto per dire il contrario. Come documenta Chi tra foto e scatti, sembra che l’unico uomo nella vita di Belen Rodriguez adesso sia suo figlio Santiago che ritorna a fare la vita di un tempo facendo la spola tra il padre e la madre, con amici annessi e connessi. La foto del bambino in braccio all’imprenditore ha fatto il giro del web e ha fatto discutere ma oggi proprio il settimanale Chi torna sull’argomento parlando ancora della bella estate di Belen tra lavoro (sta registrando le nuove puntate di Tu si que vales) e vacanze (ha affittato una casa con gli amici ad Ibiza) ma anche di quello che Gianmaria Antinolfi ha fatto dopo aver lasciato la bella argentina in vacanza.

GIANMARIA ANTINOLFI LASCIA BELEN PER LA SUA EX MARIELA MARIELA BALLESTEROS

Secondo quanto documenta il settimanale, sembra che il manager della moda che la scorsa settimana si trovata proprio ad Ibiza con Belen Rodriguez, sia tornato a Milano e che durante una serata fuori abbia incontrato (o abbia dato appuntamento) ad una ex, o così si vocifera, la bella Mariela Ballesteros. In particolare, su Chi si legge: “Forse le sta spiegando perché, dopo poche settimane la sua passione con Belen Rodriguez sia già ai titoli di coda. Nulla di traumatico, Belen ha un’ottima opinione di Gianmaria ma probabilmente lo ‘stress test’ di Capri e di Ibiza non hanno dato esito positivo”. Tra i due quindi è tutto finito?



