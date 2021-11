Gianmaria Antinolfi Vs Francesca Cipriani/ “Voli business e dubbi sui flirt? Deluso!”

Ancora una volta Gianmaria Antinolfi, nella Casa del Grande Fratello Vip, si è trovato al centro di discussioni e critiche. Nella puntata in onda ieri su Canale 5, il gieffino ha scoperto le parole dette alle sue spalle da alcune donne. Tra queste anche Francesca Cipriani, che ha palesato tutti i suoi dubbi sui flirt di Gianmaria, in particolare su quello con Greta. Dopo la puntata, scottato da queste parole, Antinolfi ha deciso di affrontare Francesca e tra i due è scattato un acceso scontro.

“Per il rapporto che abbiamo da te non mi aspettavo la nomination. – ha tuonato Gianmaria – Poi anche il motivo non mi è piaciuto. Perché devi dire che mi nomini per come gestisco l’amore? E poi davvero hai tirato in ballo il fatto dei voli in business class?”, ha sbottato ancora l’imprenditore. Ha quindi ribadito di volerle bene: “Sai che con te sono sincero e questi sono gesti che non mi piacciono. Preferirei un motivo più vero. Io ti ho nominata soltanto all’inizio perché non ti conoscevo benissimo“, le ha detto.

Francesca Cipriani replica a Gianmaria e non cambia idea, poi la pace

Ascoltate le motivazioni di Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani non ha però rinnegato quanto detto precedentemente sul suo conto. La showgirl continua a rimanere della sua opinione in merito ai suoi amori: “Io non ti parlo alle spalle, te l’ho detto in faccia che non mi tornavano alcune cose. Se ami una donna non puoi cambiare idea 48 ore dopo.”, ha quindi motivato. In merito ai voli ha invece aggiunto: “Non mi è piaciuto che spesso dici dei jet privati e i voli in business class. Trovo sia poco elegante, soprattutto in un periodo così particolare.“ Chiariti questi punti, Gianmaria ha però teso la mano a Francesca affinché potessero far pace, poi sugellata con un abbraccio.

