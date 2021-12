Gianmaria Antinolfi vs Soleil Sorge “Sa solo denigrare il prossimo”/ “Costruisce finte soap opera e…”

Gianmaria Antinolfi torna ad attaccare Soleil Sorge. I due hanno sempre avuto un rapporto fatto di alti e bassi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In questi ultimi giorni, Gianmaria e Soleil sono tornati a scontrarsi. Parlando con Miriana Trevisan, l’imprenditore ha rivelato la sua intenzione di votarla stasera perché sarebbe capace solo a denigrare il prossimo: “Voglio nominare questa persona perché sa solo denigrare il prossimo”. Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip ha anche colto l’occasione per scagliare una nuova frecciata velenosa nei confronti di Soleil Sorge. Difatti l’imprenditore partenopeo ha rivelato a Miriana Trevisan che l’unica cosa in cui Soleil Sorge è brava è quella di costruire finte soap opera. Gianmaria si è ovviamente riferito alla sua storia con Alex Belli: “Un’altra cosa in cui riesce bene Soleil è costruire queste finte soap opera…Dovrebbe iniziare a risplendere di luce propria”. Miriana Trevisan è rimasta colpita dalle sue parole e l’ha guardato sbigottita. Gianmaria Antinolfi al GF Vip 6 ha poi concluso questo suo lungo sfogo asserendo che molto probabilmente Soleil Sorge non risplenderebbe di luce propria perché ne avrebbe poca di suo: “Probabilmente di luce propria ha ben poco questa persona….”. Stasera assisteremo ad un nuovo scontro tra i due?

Sophie Codegoni/ Messaggio aereo per lei e Gianmaria: "Aprite il cuore!"

Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie Codegoni?

Gianmaria Antinolfi ha preso le distanze da Sophie Codegoni. Il pubblico tifa per la coppia, seppure c’è qualcuno che asserisce che Sophie non sia innamorata di Gianmaria e che lo stia usando solo per avere visibilità. Ad aver la testa confusa è lo stesso Antinolfi che ha dichiarato alla modella di lasciare lunedì il reality perché ha necessità di allontanarsi da lei perché stanno vivendo un momento pazzesco, ma il giorno dopo lei fa cento passi indietro. Sophie e Gianmaria prima di andare a dormire si sono concessi una sigaretta nella sauna, in confidenza l’imprenditore ha fatto una dichiarazione shock. Sebbene l’uomo sia attratto dalla modella, ha bisogno di prendere le dovute distanze, in quanto visto il disinteressamento della ragazza nei suoi confronti è inutile che continui a farsi del male. Con gli occhi pieni di lacrime Gianmaria ha detto che deve proteggere se stesso per evitare un ulteriore sofferenza. L’ex tronista ha ribadito le sue intenzioni a non illudere il giovane per non procurargli sofferenze. É stata sempre chiara e nonostante apprezzi e i suoi modi gentili di relazionarsi non prova forti sentimenti nei suoi riguardi e ad oggi può dire di sentirsi libera.

Sophie Codegoni, mamma approva Gianmaria/ “Le piace: me lo ha detto al telefono”

I due non viaggiano sentimentalmente sullo stesso binario. Così durante una chiacchierata ha ammesso la sua intenzione di chiudere con lei, annunciando poi che non accetterà il prolungamento: “Ci sto pensando un sacco, devo dirti che ho bisogno di allontanarmi totalmente da te. Proprio del tutto, devo staccare, basta. Tanto io lunedì me ne vado, basta così, basta davvero. Non per qualcosa, però devo allontanarmi. So che sei sempre stata chiara, ma devo proteggere me stesso. Il fatto è che non voglio arrivare il sabato sera da brilli che ci coccoliamo”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi "Non limoni senza bere"/ "Sei disperato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA