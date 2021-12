Gianmaria Antinolfi vs Soleil Sorge “Sono inca*ato. Sei stata fuori luogo”/ Lei ride

Gianmaria Antinolfi arrabbiato con Soleil Sorge

L’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip è rimasta tesa a lungo dopo lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Durante l’aperitivo di ieri sera, Gianmaria Antinolfi era ancora molto arrabbiato con Soleil. Alex Belli, dopo aver notato il malumore dell’imprenditore, ha cercato di risollevargli il morale cercando di fargli capire che non è il caso di prendersela così. Secondo l’attore di Centrovetrine Sophie dovrebbe prendersela di meno per le battute di Soleil, ma Gianmaria è convinto che Soleil abbia sbagliato.

Dopo poco anche Soleil si è aggiunto alla conversazione: “Non farmi questa finta, mi conosci benissimo”, ha detto l’influencer rivolgendosi a Gianmaria, visibilmente di cattivo umore. “Sono incaz*ato nero. Non ho voglia di parlarne adesso, ne parliamo domani con calma”, ha risposto l’imprenditore allontanandosi subito dalla coppia Belli-Sorge.

Soleil Sorge e Alex Belli ridono di gusto

Ancora una volte è arrivata la risposta pungente di Soleil Sorge: “Ti flippi meglio di una monetina”. Immediata la replica di Gianmaria Antinolfi: “Sei stata fuori luogo”, che ha così abbandonato la conversazione prima che possa scoppiare un’ulteriore lite. Soleil e Alex sono scoppiati a ridere: “È incazzato nero perché per colpa tua, la gattina dagli occhi di ghiaccio è in un trip super bad… perciò lui è in super sbatta perché non se lo fila”, ha commentato l’attore.

L’atteggiamento di Soleil e Alex è stato molto criticato sui social: “Ma cosa ridono questi due maligni? Si rendono conto di essere gli zimbelli d’Italia?” e “presuntuosi, cattivi e falsi, si faranno sempre terra bruciata perché si fanno odiare da tutti e loro che pensano anche che il problema siano gli altri… Poveri illusi”, hanno commentato due utenti su Instagram. Clicca qui per vedere il video

