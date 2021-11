Gianmaria Antinolfi vs Sophie prima la conteggia poi la scarica/ “Se dovessi rimanere io, spero esca”

Gianmaria Antinolfi e il difficile rapporto con Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi continua a struggersi d’amore per Sophie Codegoni, nonostante la ragazza non ricambi le sue attenzioni. L’imprenditore non perde occasione per avvicinarsi alla ex tronista di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip Gianmaria ha parlato a Sophie dei rapporto con i suoi genitori. Dalle sue parole, Sophie ha compreso meglio alcuni gesti e comportamenti dell’uomo all’interno della casa: secondo la ragazza il rapporto non troppo stretto che Gianmaria ha col padre influenza il suo modo di rapportarsi con gli altri vip all’interno della casa, soprattutto con lei.

Manila Nazzaro rincuora Gianmaria Antinolfi/ "Non devi farti i castelli in aria ma.."

Nonostante tutto, però, Sophie è stata molto categorica sul suo rapporto con Antinolfi: “A parte il fatto che io non mi prenderei mai gioco di una persona e non vorrei mai stare qui dentro perché creo cose fake. Se voi un giorno mai mi vedrete avere un rapporto che va oltre questo con Gianmaria è perché sto fingendo, perché io non lo vorrei mai”, ha detto a Carmen Russo, Jessica Selassié e Manila Nazzaro.

Alberta, sorella Gianmaria Antinolfi/ Al GF Vip per scoraggiare la storia con Sophie?

I consigli di Manila Nazzaro a Gianmaria Antinolfi:”ridici sulle battute”

Manila Nazzaro è molto legata a Gianmaria Antinolfi e negli ultimi giorni ha più volte consigliato e consolato l’imprenditore. La ex miss Italia ha suggerito a Gianmaria di non prenderla troppo per le provocazione di Soleil Sorge: “Non possiamo andare d’accordo con tutti, prendetela per quello che è. Quello che ti consiglio è riderci su alle sue battute”. Ieri sera l’imprenditore è apparso un po’ demoralizzato e ha trovato confronto ancora una volta nell’amica Manila. “Se dovessi rimanere io, spero che domani esca Sophie”, ha detto Gianmaria parlando dell’eliminazione di venerdì sera.

Padre Gianmaria Antinolfi: "Abbiamo un rapporto conflittuale"/ Incontro al GF Vip?

La Nazzaro lo ha invitato ad affrontare diversamente la situazione, perché secondo lei all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip potrebbe nascere qualcosa con Sophie Codegoni: “C’è una bella strada che potresti fare con lei… Stasera non è la serata per pensare a ciò che vorresti o che non vorresti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA