gIANMARIA con “Jenny è pazza” a X Factor/ Vasco Rossi è prova assai complicata

gIANMARIA canterà un brano tra i meno conosciuto, ma tra i più belli, di Vasco Rossi nella nuova puntata di X Factor 2021 che torna col secondo live oggi 4 novembre 2021. Il brano con il quale si esibirà nel roster di Emma Marrone è Jenny è pazza. Si tratta di una canzone di difficile interpretazione così come tutte quelle del rocker di Zocca che ha una voce particolarissima e con dei momenti gravi che sono veramente complicati solo da imitare si figuri da interpretare. Sui social è assolutamente fra i più seguiti e amati, già prima che andasse in onda la prima puntata del talent. Le sue esibizioni alle fasi di selezione hanno portato tantissime persone ad occupare un posto fisso sui vari canali social del ragazzo, non perdendo occasione per ricoprirlo di complimenti e apprezzamenti dovuti alla potenza espressiva dei suoi testi e alla sua capacità interpretativa.

gIANMARIA, com’è andato la scorsa settimana al live di X Factor 2021?

Il 28 ottobre scorso è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di X Factor 2021 in cui si è distinto anche un artista di grandissimo talento come gIANMARIA. Il programma ha raccontato fin da subito storie incredibili attraverso le canzoni scelte dai nuovi concorrenti del talent targato Sky. Non tutti i partecipanti riescono sempre ad avere un percorso lineare, magari conquistando fin da subito giudici e critica del web. Non è il caso di gIANMARIA, nome d’arte scelto da Gianmaria Volpato; il ragazzo 19enne originario di Vicenza, grande appassionato della compaesana Madame, ha fatto breccia nel cuore dei giudici fin dai primi passi sul palco ai tempi delle audizioni. Al primo casting aveva strappato emozioni incredibili, in particolare ad Emma, proponendo il suo intimo e potente inedito “Suicidi” conquistandosi la possibilità di accedere alle fasi successive senza alcun dubbio dei giudici. Ai bootcamp è riuscito ancora una volta a commuovere Emma con un altro inedito di indiscusso spessore, “Mamma scusa”, guadagnandosi l’accesso agli Home Visit. La cantante non ha avuto dubbi nello scegliere il ragazzo dopo l’ennesima dimostrazione di talento offerta dalla cover di “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano, pezzo sul quale si è permesso di inserire delle barre per trasportare maggiormente nel proprio mondo e nel modo in cui lui stesso sentiva il pezzo.

Al primo live show di X Factor 2021 ha riproposto il suo inedito “Suicidi”, confermando le grandi aspettative che ha generato con un exploit incredibile nelle fasi selettive, colpendo ancora una volta i giudici pronti a giudicarlo. In particolare, Emma ha confermato la sua considerazione nei suoi confronti, ovvero la capacità di riempire il palco non tanto con il fisico ma con la forza interpretativa. Si è trovato d’accordo anche Manuel Agnelli, convinto dall’impatto indiscusso del carisma del ragazzo. Reazione più contenuta da parte di Hell Raton, comunque colpito dall’impatto al primo live di gIANMARIA, mentre Mika si è detto quasi estasiato dalle qualità emotive ed empatiche del giovane talento.

