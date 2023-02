Gianmaria con Mostro in finale di Sanremo 2023/ Dal 23esimo posto: dove può arrivare?

Gianmaria a Sanremo 2023: dal 23esimo posto alla finale

Gianmaria è pronto per la finale di Sanremo 2023, alla quale si presenta senza molte speranze di finire in alto. Il giovane concorrente, uscito da Sanremo Giovani, sull’Ariston ha portato la sua “Mostro”. Un brano che non ha convinto pienamente i giornalisti e il pubblico a casa, forse anche per la notorietà che rispetto ai big è certamente minore. A parlarne è stato proprio Amadeus, che in conferenza stampa ha affermato: “Giovani agli ultimi posti in classifica? Dico loro di pensare all’esibizione”, paragonando i ragazzi usciti da Sanremo Giovani ai calciatori della Primavera di un club a confronto con i campioni della prima squadra, ovvero i big.

Il brano di Gianmaria, però, è piaciuto molto sui social. Twitter ha apprezzato particolarmente il brano profondo e intenso del giovane, che racconta l’emozione e la sensazione del sentirsi diverso, isolato, emarginato. Un sentimento molto condiviso tra i giovani, che non hanno potuto fare a meno di riconoscersi nel brano. In questa finale di Sanremo 2023, Gianmaria riuscirà a migliorare il posizionamento al 23esimo posto?

Sanremo 2023: l’emozione dell’Ariston per Gianmaria

Gianmaria, nonostante il 23esimo posto della prima classifica generale tra voto del pubblico e quello dei giornalisti, non pensa troppo ai numeri. “In classifica sto malissimo ma l’importante è che io stia bene”, ha affermato alla vigilia della finale. “Sanremo è “il” Festival d’Italia. Arrivarci è un traguardo, perché puoi connetterti con milioni di persone. Io sono pronto, è giusto provarci. Abbiamo lavorato molto per questo e siamo contenti”, aveva raccontato prima di salire sul palco dell’Ariston per la prima volta. Una grande emozione per l’ex X Factor 2021 e poi Sanremo Giovani, che si è ritrovato a calcare il palco più importante della musica italiana. Indipendentemente dal posizionamento, Gianmaria sa bene che il suo percorso è appena cominciato.

