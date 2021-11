“Gianmaria dopo Sophie ci proverà con Miriana Trevisan”/ L’oracolo di Soleil Sorge ha parlato…

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno passato la notte insieme all’interno della sauna al Grande Fratello Vip 2021. Questa mattina Soleil Sorge ha commentato con Alex l’atteggiamento dei due concorrenti entrambi in nomination svelando al suo compagno una previsione fatta da lei all’interno del confessionale: “Lui continuerà dritto per la sua strada, lei rivaluterà tutti i suoi pensieri e tutti torneranno nella pace d’amore”.

Soleil Sorge accusa Sophie e Gianmaria di essersi riavvicinati per salvarsi dalla nomination e dall’eliminazione durante la prossima puntata di venerdì. Dopo le accuse rivolte a Gianmaria Antinolfi da parte di Sophie Codegoni i due ragazzi hanno parlato a letto insieme a Clarissa e Lulù Selassié e Sophie ha confidato i suoi sentimenti dopo che alcune ragazze che all’interno della casa reputava amiche le si sono poste contro: “Mi sento in un ring, siete contro di me? Benissimo. Adesso spero di restare perché voglio vivermi il mio percorso in un altro modo ancora”.

Soleil Sorge si è resa conto di quanto fatto da Gianmaria e Sophie che, questa notte, non riuscendo a dormire si sono spostati in sauna e hanno iniziato a conoscersi meglio parlando dei rispettivi padri e dei loro rapporti con loro. Sophie è incuriosita dai racconti di Gianmaria non avendo mai conosciuto questo suo lato e sembra ricredersi sui comportamenti del ragazzo che tanto ha accusato durante le scorse dirette.

Soleil Sorge questa mattina ha voluto ridere e commentare il riavvicinamento dei due vedendolo come un riavvicinamento creato appositamente per salvarsi in nomination e dopo aver espresso la sua opinione su Gianmaria e Sophie, l’influencer fa il suo pronostico sul prossimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 dicendo: “Questa volta toccherà alla povera Miriana”.

