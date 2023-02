gIANMARIA, il successo dopo Sanremo 2023/ “Il mio nome d’arte? Volevo andare contro…”

gIANMARIA, il singolo “Mostro” conquista gli streaming digitali

Il Festival di Sanremo 2023 sarà certamente ricordato per il trionfo di Marco Mengoni ma sono stati numerosi gli artisti, tra nuove leve e vecchie glorie, che hanno avuto modo di mettersi in evidenza positivamente. Tra i più giovani a calcare il palco dell’Ariston spicca gIANMARIA, entrando nel mondo della musica attraverso il noto talent show di Sky X Factor. Con il brano “Mostro” il giovane artista ha raggiunto “solo” il 22esimo posto ma il suo valore artistico ne è uscito di sicuro impreziosito.

VIDEO CLIP UFFICIALE “MOSTRO” DI gIANMARIA/ La canzone di Sanremo 2023

Il brano “Mostro”, portato al Festival di Sanremo 2023 da gIANMARIA sancisce il primo progetto discografico omonimo del giovane artista. Il primo disco viaggia con discreti risultati sia in formato digitale che fisico, come testimoniato dai dati estrapolati dalle principali piattaforme come Spotify e Amazon Music. Di recente, il giovane interprete ha avuto modo di promuovere nuovamente il suo primo impegno discografico, ancora una volta in RAI. E’ stato infatti ospite nell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, dove oltre a cantare il suo singolo ha risposto a qualche piccola domanda tra ironia e timidezza.

GIANMARIA, MOSTRO A SANREMO 2023/ Si scatena in platea e Amadeus...

gIANMARIA ospite a Stasera c’è Cattelan: il simpatico “appello” a Vasco Rossi

Prima di esibirsi per gli spettatori di Stasera c’è Cattelan su Rai 2, gIANMARIA si è concesso ad alcune curiosità del presentatore. Il giovane cantautore, prima del suo ingresso, ha osservato sicuramente divertito il siparietto sui meme che lo hanno riguardato durante l’esperienza sanremese. Lui stesso, una volta entrato in studio, ha raccontato di come abbia preso con ironia le simpatiche dicerie rispetto alla somiglianza con Maria De Filippi. “Come mai la G piccola davanti al mio nome d’arte? Non è una scelta artistica, quando ho dovuto dare il nome ho scelto di andare contro la lingua italiana”.

"MOSTRO", TESTO COMPLETO DI GIANMARIA SANREMO 2023/ Incertezza sulla propria vita

Dopo il siparietto sulla presunta somiglianza con Maria De Filippi e la curiosità sul nome d’arte, gIANMARIA si è cimentato nel suo brano, “Mostro”, portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2023, prima di rispondere ad altre piccole curiosità di Alessandro Cattelan. “Il duetto con Manuel Agnelli? Era un altro dei miei sogni, il sogno più grande di tutti è duettare con Vasco”. Il presentatore ha colto la palla al balzo e ha permesso a gIANMARIA – con la dovuta ironia – di lanciare un vero e proprio appello allo storico cantautore: “Vasco, dai: facciamolo ti prego! Anche se non ti piaccio, fallo solo per me“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA