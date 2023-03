Gianmaria Sainato, ex Tommaso Zorzi, approda all’Isola dei Famosi 2023?/ Lo scoop

Gianmaria Sainato, approda all’Isola dei Famosi 2023? Storico ex di Zorzi

L’Isola dei Famosi 2023 è alle porte, l’atteso reality show andrà in onda su Canale 5 quando le luci del Grande Fratello Vip 2022 si saranno spente. Sul web cominciano già ad emergere i primi nomi che andranno a comporre il cast. Secondo Pipol TV, un altro naufrago si appresta a sbarcare in Honduras. Si parla di Gianmaria Sainato, ex dell’ex concorrente del GF Vip Tommaso Zorzi.

Sainato è stato spesso protagonista di polemiche legate al percorso del suo ex Zorzi al Grande Fratello Vip. Quando il volto televisivo era ancora nella casa, Gianmaria lo ha spesso attaccato nei salotti televisivi anche da Barbara D’Urso. Il conduttore, in un vecchio post social, commentava: “Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena?“. Insomma, tra i due non scorreva di certo buon sangue; Tommaso Zorzi come commenterà la partecipazione dell’ex all’Isola dei Famosi 2023?

Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli e Giulia Sara Salemi nel cast?

Le ultime indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2023, aggiungono altri due volti al reality show condotto da Ilary Blasi. Secondo quanto riporta Pipol TV, a sbarcare in Honduras ci saranno anche: Marco Mazzoli e Giulia Sara Salemi. Il primo è uno speaker radiofonico, noto per aver ideato Lo Zoo di 105 di cui è il conduttore.

Giulia Sara Salemi, invece, non è da confondere con la Giulia Salemi curatrice social del Grande Fratello Vip 2022. Influencer di soli diciotto anni e attrice, conta su Instagram milioni di follower; per lei sarebbe la sua prima esperienza nel mondo televisivo. Come se la caveranno i due naufraghi se le indiscrezioni dovessero essere confermate?

