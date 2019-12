Gianna Del Gaudio, processo Antonio Tizzani/ No ad acquisizione atti omicidio Roveri

Gli atti dell’omicidio di Daniela Roveri non verranno acquisiti nel processo ad Antonio Tizzani, accusato di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio. La Corte d’Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa dell’ex ferroviere. I legali del pensionato avevano chiesto di acquisire gli accertamenti scientifici del fascicolo sull’omicidio di Daniela Roveri, la manager di 48 anni uccisa a coltellate il 20 dicembre 2016 nell’androne del suo palazzo di via Keplero a Bergamo. La Corte d’Assise di Bergamo non ritiene questa acquisizione «significativamente rilevante». L’obiettivo della difesa di Antonio Tizzani era di confrontare il Dna trovato sul corpo della Roveri con le tracce genetiche trovate sul cutter con cui è stata uccisa invece il 26 agosto 2016 l’ex professoressa in pensione. La Corte ha rigettato anche la richiesta avanzata dal pm Laura Cocucci di acquisire negli atti del processo sull’omicidio di Seriate alcune interviste televisive rilasciate dal marito della vittima, che oggi non era in aula. La prossima udienza si terrà il 15 gennaio 2020.

GIANNA DEL GAUDIO, NO AD ACQUISIZIONE ATTI OMICIDIO ROVERI E INTERVISTE TV TIZZANI

Non è però escluso, secondo L’Eco di Bergamo, che le relazioni sull’omicidio di Daniela Roveri vengano acquisite nel corso del processo, ma dovrebbe emergerne la necessità. Per quanto riguarda invece l’acquisizione delle interviste televisive di Antonio Tizzani, chieste dal pm Letizia Cocucci come fonte di prova, i giudici della Corte d’Assise di Bergamo presieduta da Giovanni Petillo hanno spiegato che «è il dibattimento la sede privilegiata per la formazione della prova» e non la tv. Nell’udienza del 12 dicembre, invece, il giudice aveva rigettato la richiesta della difesa di non considerare la prova del Dna attribuito a Tizzani e trovato sul cutter. La difesa in quel caso aveva chiesto di estromettere dal processo le tracce genetiche perché l’esame, irripetibile, a detta della difesa non era avvenuto in regime di contraddittorio. La presenza del Dna, riscontrata solo in quel confronto, a differenza di altri 12 dove non era stata trovata corrispondenza, resta quindi nel dibattimento.

