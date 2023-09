GIANNA E JUANCHI, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Lui colpito: “Mi ha fatto sognare dal primo impatto!”

Juanchi e Gianna sono l’ultima coppia a sposarsi a Matrimonio a prima vista 2023. L’emozione è tanta ma per entrambi l’impatto è molto positivo. “Sei bellissima”, ammette lui più volte, ammaliato da Gianna che ne apprezza invece gli occhi e il sorriso.

Lo sposo è davvero emozionato, al punto da ammettere di essere rimasto molto colpito da Gianna: “Sento che questa storia potrebbe essere quella favola che stavo cercando, ad impatto mi ha veramente fatto sognare”. Avviene dunque anche la conoscenza in famiglia, e la madre dello sposo abbraccia la sua novella nuova con gioia: “Benvenuta in famiglia”, le dice, gesto che Gianna apprezza molto. “È stato toccante, – ammette lei – Tra me e Juanchi c’è stata subito chimica, sono scioccata!” rivela. (Aggiornamento di Anna Montesano)

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023, 2a PUNTATA/ Diretta e coppie: Valentina e Alessandro volano in Messico

Matrimonio a Prima Vista 2023: Gianna e Juanchi, la coppia che intriga gli esperti

Nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 2023, abbiamo visto davvero poco di Gianna e Juanchi. Una coppia che si è incontrata direttamente all’altare, con gli occhi bendati e tanta curiosità di scoprirsi a vicenda. Questa sera, nel corso del secondo appuntamento, vedremo le reazioni dei due concorrenti quando finalmente gli sguardi degli sposi si incroceranno senza impedimenti. Gianna e Juanchi intrigano parecchio gli esperti, anche se il peso del loro passato potrebbe creare non poche incognite lungo il percorso. Entrambi dovranno superare le proprie diffidenze, soprattutto Gianna che in passato ha sofferto molto per amore.

VALENTINA E ALESSANDRO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Due passati difficili: "Sono diventato freddo quando…"

Anche Juanchi deve convivere con alcuni traumi del suo vissuto, in questo caso legati alla perdita di persone care. “Ho vissuto situazioni difficili, come la perdita di persone care. Le due persone che ho perso sono il mio padre biologico e mio fratello più grande. Sono sempre stato spontaneo e allegro, questo mi ha aiutato a superare i momenti difficili, pensando alle cose belle…”, ha raccontato Juanchi.

Matrimonio a Prima Vista 2023, Gianna e Juanchi riusciranno a superare le proprie diffidenze?

Dall’altra parte, malgrado il passato sofferente, Gianna non ha smesso di sognare. E il suo sogno conta di poterlo realizzare a Matrimonio a Prima vista 2023. “A me piacerebbe un matrimonio principesco e il principe azzurro. Sogno un bel matrimonio e una famiglia numerosa e felice”, ha detto davanti alle telecamere del programma. Juanchi si descrive come una persona romantica e coi valori della famiglia al primo posto, quindi spera di vivere un’esperienza appagante.

Sonia e Alberto, Matrimonio a prima vista 2023/ Bacio e primi momenti di imbarazzo per la coppia...

“Ho sognato un sacco di volte il mio matrimonio. Sono molto romantico, mi piace fare e ricevere gesti romantici. La galanteria con me non è morta”, assicura. Il ragazzo, nel corso della prima puntata, ha mostrato il tatuaggio di un cerchio che “significa eternità e infinito”. “Per me rappresenta la famiglia, nonostante i momenti di nostalgia ricordo tutto con piacere”, ha detto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA