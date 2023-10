Gianna e Juanchi, Matrimonio a Prima Vista 2023/ Nessun feeling. Per lei è “finto”

Gianna e Juanchi, Matrimonio a prima vista 2023: per lei è “finto”

Dopo il chiarimento e alcuni giorni di tranquillità, arriva un’altra litigata tra Gianna e Juanchi. Lei ci sta male per il mancato invito al compleanno della mamma di lui e oltretutto, ritiene che sia sintomo di mancato interesse il comportamento del marito, che nonostante sapesse che il papà di ieri era in ospedale, non ha fatto domande sul suo stato di salute. Per Juanchi era solo un modo per non essere invadente ma lei è di tutt’altro avviso. I due cercano però di far andare bene le cose: così Gianna prepara una sorpresa per Juanchi, portandolo nel luogo dove si sono sposati. “Quando siam venuti qua io non ti conoscevo ma secondo me nemmeno adesso ti conosco. Siccome vorrei conoscerti un po’ di più, ho preparato una specie di giochino”. Il gioco riguarda delle domande per conoscersi più a fondo e sembrano riuscire nell’intento. Al rientro, la coppia si ferma a casa dei genitori di Gianna prima di ripartire per tornare a casa di lui. Per lei, però, lui è “finto”.

Matrimonio a Prima vista 2023, 5a puntata/ Diretta: Sonia a casa dei genitori di Alberto

Gianna e Juanchi, Matrimonio a prima vista 2023: chiarimento tra i due

Come è andato il viaggio di nozze tra Gianna e Juanchi? “È stata una bella esperienza nonostante gli alti e bassi”, racconta il marito ad Andrea Favaretto. Ci sono stati momenti però non proprio semplici, come quando Gianna ha cominciato a fare domande al marito sulla sua famiglia: “A un certo punto ho visto che la tendenza era più quella di conoscere le risposte alle domande che di conoscere me e mi sono infastidito”. Il giovane, infatti, lo ammette: “Ho difficoltà ad aprirmi quando si parla della mia famiglia”. La sua paura è quella di non poter resecare il tutto. Dopo qualche giorno, Juanchi va da Gianna: tra i due le cose non vanno benissimo. Lui si mostra sempre reticente e silenzioso mentre lei vorrebbe sapere di più. Riguardo la mancanza, lei spiega: “Un po’ mi sei mancato perché abbiamo trascorso molto tempo insieme mentre sotto un altro aspetto no perché comunque non sei la mia routine”. Tornando poi al discorso del litigio, Gianna spiega: “Noi potremmo parlare 24 ore ma tu mi diresti tutte ca**ate, parleremmo solo di quello”. Allora lui le promette: “Voglio finire questo discorso senza rimpianti quindi ti prometto trasparenza”.

VALENTINA E ALESSANDRO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Doppio trasloco in pochi giorni!

Gianna e Juanchi, Matrimonio a prima vista 2023: la coppia non decolla?

C’è grande curiosità di capire quali evoluzioni segneranno il rapporto tra Gianna e Juanchi a Matrimonio a prima vista 2023. Al momento la coppia sembra attraversare una fase di stallo, con pochi miglioramenti nel matrimonio e nella conoscenza tra i due neo sposi. Stando alle anticipazioni della nuova puntata in onda mercoledì 11 ottobre, ad ogni modo, pare che l’uomo comincerà ad aprirsi nei confronti della consorte. Gianna, dal canto suo continua ad avvertire delle distanze nella conoscenza con Juanchi e pensa che lui, in fondo, non sia affatto interessato a lei.

SONIA E ALBERTO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Comincia la convivenza: "Abbiamo sentito la mancanza"

Un dubbio che verrà alimentato quando il marito non chiederà aggiornamenti sulle condizioni di salute del padre, colpito da uno spiacevole problema di salute. Un malinteso destinato ad aumentare quando Juanchi inviterà Gianna al compleanno della madre, solo dopo che la ragazza avrà acquistato per la suocera alcuni regalini. Così la neo sposa declinerà l’invito, dicendo a Juanchi di aver già preso degli impegni e di volerli rispettare. Insomma, situazione sempre più ingarbugliata per i due concorrenti di Matrimonio a Prima Vista 2023.

Matrimonio a prima vista 2023, Gianna e Juanchi destinati a naufragare? Nuovi malintesi e distanze sempre più ampie

Come se non bastasse, sono previsti ulteriori scossoni all’interno della coppia. Gianna infatti arriverà addirittura a definire il marito una persona finta quando lui le chiederà, poco prima di fare rientro a casa dopo pochi giorni di convivenza, di fare visita ai suoceri. Una richiesta che Gianna non negherà, ma che in realtà non farà altro che aumentare i nervosismi e le distanze nel rapporto.

Infatti per la neo sposa, questo gesto sembrerà solo una mossa di facciata. Dopo cinque puntate, dunque, non si registrano progressi tra Gianna e Juanchi. Il loro percorso a Matrimonio a prima vista 2023 è destinato a naufragare? Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma i sentori in questo caso non sono affatto buoni…











© RIPRODUZIONE RISERVATA