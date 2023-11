GIANNA E JUANCHI SI SONO LASCIATI/ Restituite le fedi a Matrimonio a Prima Vista 2023

Gianna e Juanchi a Matrimonio a Prima Vista 2023: i due restituiscono le fedi

“Non sono stato falso” spiega Juanchi. “Sono partito forte perché inizialmente ci trovavamo bene”. La moglie spiega: “Poi ci siamo conosciuti meglio. È mancata la fiducia. Lui è stato molto chiuso. Ad esempio molti argomenti sono stati completamenti un tabù. Abbiamo anche litigato su questo”. Lui spiega: “Non sono stato messo nella posizione di aprirmi”. Anche dopo le discussioni, Juanchi “voleva un confronto davanti le telecamere, voleva registrare la chiamata”. Per Gianna, il marito ha voluto in più di un’occasione passare come una vittima, come quando lei ha chiesto a lui di non dormire a casa sua. “Ho capito che non c’era più niente da fare e ci sono rimasto male per quello”, spiega Juanchi. “Le esperienze belle le porterò dentro e le altre mi serviranno da insegnamento” spiega Gianna, con un pizzico di amaro in bocca. È d’accordo anche Juanchi. I due scelgono di non proseguire con il matrimonio e restituiscono le fedi agli esperti.

Valentina e Alessandro stanno insieme/ "Vogliamo conoscerci": prosegue la storia a Matrimonio a Prima Vista

Epilogo scontato per Gianna e Juanchi a Matrimonio a Prima Vista 2023?

La triste evoluzione della relazione tra Juanchi Sanchez e Gianna Di Rosa a Matrimonio a Prima Vista 2023 sembra non ammettere ripensamenti o colpi di scena nella puntata di questa sera, 1 novembre. Nonostante si fosse aperto qualche timido spiraglio negli ultimi episodi, ora per la coppia veneta sembra chiaramente arrivata il momento di decretare la “fine” del matrimonio. Un epilogo che non stupisce, soprattutto se consideriamo l’andamento del rapporto durante l’esperimento. Tra i due non è mai scattata l’intesa, è mancato un dialogo e, forse, è mancata anche la voglia di mettersi in gioco davvero.

Matrimonio a Prima Vista 2023, 8a puntata/ Diretta: Valentina e Alessandro si "scelgono"!

Juanchi è sempre rimasto molto sulle sue, anche nella scorsa puntata quando Gianna ha provato ad instaurare un dialogo intimo con il partner, sperando che si aprisse e che potesse condividere con lei le sue emozioni più profonde. La scelta finale a Matrimonio a Prima Vista è dietro l’angolo e la coppia arriva a questo appuntamento con presupposti cupi.

Gianna e Juanchi di Matrimonio a Prima Vista 2023, ecco perché non ha funzionato

Dunque perché tra Gianna e Juanchi non ha funzionato? Dopo essere stato respinto da lei, il ragazzo ha messo un muro invalicabile, evitando nel corso del programma qualsiasi tentativo di riconciliazione e accusando la moglie di averlo denigrato per tutto l’esperimento. Di fronte agli esperti, ha evidenziato le sue difficoltà ad aprirsi su aspetti intimi della sua vita, a causa del lutto non ancora elaborato per la perdita del padre e del fratello.

SONIA E ALBERTO STANNO INSIEME/ Prosegue la storia a Matrimonio a Prima Vista 2023!

Secondo Favaretto, Loffredi e Abis, Juanchi e Gianna hanno sprecato l’opportunità di Matrimonio a Prima Vista 2023, arrendendosi troppo presto alle prime difficoltà, senza nemmeno provare a superarle. La mancanza di autocritica, inoltre, non ha giovato ai due concorrenti, che stando alle anticipazioni chiuderanno il reality con la restituzione delle fedi nuziali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA