GIANNA E JUANCHI STANNO INSIEME?/ Matrimonio a prima vista 2023: ostacoli insormontabili

Gianna e Juanchi a Matrimonio a Prima Vista 2023: nessun contatto anche dopo

Juanchi e Gianna hanno deciso di non rimanere insieme dopo il percorso a Matrimonio a Prima Vista 2023. “Questo percorso mi ha fatto conoscere tanto di me stesso. È stata un’avventura. È stata come una montagna russa ma come la montagna russa, ti senti sollevato quando finisce” spiega lui. Gianna torna invece al percorso fatto durante il programma: “L’entusiasmo è sfumato presto. Ci sono state mancanze da parte di entrambi. Io ho insistito molto su cose sulle quali forse non dovevo insistere”. Come accaduto nel corso del programma, Juanchi scarica la responsabilità su di lei ma prende le critiche degli esperti e di Alessandro, che lo accusa di essere il re delle “supercazzole. Non mi arriva mai il tuo concetto, non riesco a seguirti. Prima dici una cosa e poi un’altra”. Il marito spiega che tornando indietro, sicuramente avrebbe cambiato qualcosa. Dopo la “non scelta”, la vita di Gianna è proseguita normalmente, così come quella di Juanchi, che dice: “La routine mi ha aiutato ad assimilare tutto”.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023, E POI.../ Diretta: Juanchi e Gianna, rapporti freddissimi

Gianna e Juanchi divorziano a Matrimonio a prima vista 2023

Gianna e Juanchi sono usciti da separati da Matrimonio a prima vista 2023. Il loro matrimonio è naufragato, anche se la crisi era nell’aria da tempo! Un finale scontato quello dei due concorrenti veneti che nella precedente puntata avevano lasciato Andrea Favaretto senza neppure dirsi ciao. Un matrimonio fallito per entrambi che durante il colloquio con gli esperti dell’esperimento sociale hanno ammesso le loro colpe. Il primo è Juanchi che ammette: “Non sono stato falso. Sono partito forte perché inizialmente ci trovavamo bene”. Anche Gianna cerca di spiegarsi meglio precisando: “Poi ci siamo conosciuti meglio. È mancata la fiducia. Lui è stato molto chiuso. Ad esempio molti argomenti sono stati completamenti un tabù. Abbiamo anche litigato su questo”.

SONIA E ALBERTO STANNO ANCORA INSIEME?/ Matrimonio a prima vista 2023: liti continue e...

Juanchi ha cercato di spiegare il suo punto vista precisando di non essersi mai sentito completamente libero di aprirsi. “Non sono stato messo nella posizione di aprirmi”. Di tutto altro parere è la moglie Gianna che l’ha descritto come una vittima.

Gianna e Juanchi, la fine di un “amore” a Matrimonio a prima vista 2023

Nessun lieto fine per Gianna e Juanchi, una delle coppie di questa edizione di Matrimonio a prima vista 2023. Durante il confronto finale i due hanno deciso di separarsi, anche se la loro unione è sembrata instabile sin dall’inizio. “Ho capito che non c’era più niente da fare e ci sono rimasto male per quello” – ha detto Gianna – Le esperienze belle le porterò dentro e le altre mi serviranno da insegnamento”. Dello stesso parere anche Juanchi che, sul finire di puntata, ha lasciato le fedi agli esperti del programma. La psicoterapeuta Nada Loffredi con i colleghi ha cercato di indagare al meglio per capire cosa non ha funzionato davvero tra i due, ma Gianni ha rivelato di non aver particolarmente apprezzato il lato immaturo ed infantile del compagno.

Valentina e Alessandro stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista 2023?/ "Tra noi difficoltà ma…"

Che dire: una decisione che il pubblico si aspettava, visto che tra moglie e marito non c’è mai stato un grandissimo dialogo e soprattutto entrambi non hanno mai provato questa grande fiducia reciproca!











© RIPRODUZIONE RISERVATA