Gianna Floyd, figlia di George/ Barbra Streisand le dona alcune azioni della Disney

La superstar Barbra Streisand, attrice e cantante di livello mondiale, è scesa in campo in prima persona per aiutare Gianna Floyd, la figlia di sei anni dell’afroamericano ucciso due settimane fa dopo un arresto violento in quel di Minneapolis. Per dimostrare la propria vicinanza alla causa, la Streisand ha acquistato un pacchetto di azioni della Disney proprio per Gianna. A testimonianza della donazione, una foto pubblicata dalla stessa figlia di Floyd su Instagram, in cui si vede la bimba con in mano una lettera, molto probabilmente ricevuta dalla cantante americana. “Grazie Barbra Streisand per il mio pacchetto – la didascalia a corredo dello scatto – grazie a te ora sono un azionista della Disney”. Non è stato reso noto quante siano le azioni cedute dalla Streisand a Gianna, ma ogni azione è valutata 115 dollari l’una, e prima della pandemia stavano a 150. Tenendo conto delle disponibilità economiche della cantante, è presumibile che si tratta di un pacchetto cospicuo.

GIANNA FLOYD, LA STREISAND LE DONA AZIONI DELLA DISNEY: “PAPA’ HA CAMBIATO IL MONDO”

Negli scorsi giorni era stata invece un’altra superstar d’oltre oceano, Kanye West, ad attivarsi per la piccola Gianna, istituendo un fondo che coprirà interamente le tasse per gli studi della stessa, del valore di due milioni di dollari. Il fondo è stato istituito anche a sostegno delle famiglie di Ahmaud Arbery e Breonna Taylor, altre vittime afroamericane della violenza razzista degli Stati Uniti. La Texas Southern University, intanto, aveva già offerto a Gianna una borsa di studio completa nel caso in cui alla fine dovesse scegliere di frequentare l’ateneo texano in futuro. E proprio Gianna aveva commosso l’opinione pubblica pochi giorni fa, dopo un breve video sui social postato da un amico di Floyd, l’ex giocatore della Nba, Stephen Jackson, in cui si notava lo stesso cestista con in spalla la bambina di 6 anni che allargava le braccia e diceva “E’ giusto, papà ha cambiato il mondo”. Un filmato che aveva superato nel giro di poche ore il milione di visualizzazioni.



