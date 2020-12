Gianna Fratta, moglie Piero Pelù/ “Ero uno scapolone, appena l’ho vista..”

Gianna Fratta è meglio note come la moglie di Piero Pelù ma chi conosce la musica, sa bene che è soprattutto una direttrice d’orchestra che ha fatto della musica il suo baluardo sin da bambina. Il loro è un connubio perfetto, un mix tra la musica sacra e profana, tra quello che è rock e quello che è la Musica con la m maiuscola. Ma cosa li lega e da quanto tempo stanno insieme? A parlare di lei e del loro rapporto ci ha pensato proprio Piero Perù che all’inizio dell’anno ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera tornando sul palco del Festival di Sanremo e all’epoca aveva stuzzicato un po’ tutti rivelando di aver pensato a sua moglie come direttrice d’orchestra ma di aver poi voluto evitare l’effetto Romina e Al Bano. Proprio nella stessa intervista rilasciata al Corriere della Sera, Piero Pelù ha spiegato: “Ero uno scapolo impunito ma appena l’ho vista…”

„Ero uno scapolone impunito e appena l’ho vista, pem!, è partita una legnata micidiale”.

Gianna Fratta, chi è la moglie Piero Pelù?

Ma chi è Gianna Fratta e da quanto tempo è al fianco di Piero Pelù? Classe 1973, la moglie del rocker è nata ad Erba ha sempre seguito una formazione classica dedita alla musica studiando pianoforte, composizione e direzione d’orchestra fino ad ottenere la borsa di studio all’Accademia Chigiana di Siena. La sua carriera come pianista, che l’ha vista vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, continua tutt’oggi attivamente con l’Ensemble Umberto Giordano e spesso l’ha portata in giro per il mondo tra riconoscimenti e premi. Gianna Fratta ha sposato Piero Pelù a Firenze nel 2019. All’epoca fu proprio il rocker ad annunciare la notizia scrivendo sui social: “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle ragazzacci!”.



