Gianna Fratta, moglie Piero Pelù/ “Non c’è bisogno di spogliarsi per…”

Gianna Fratta è la forte e combattiva moglie di Piero Pelù, lo stesso marito ha spiegato di essere stato rapito dal suo carattere forte e lei stessa lo ha dimostrato nei giorni scorsi quando ha usato i social per invitare le sedicenti e aspiranti musiciste a non mollare e lasciarsi andare a compromessi perché “non c’è bisogno di spogliarsi per fare musica”. La sua denuncia è arrivata con un lungo sfogo sui social in cui ha ammesso di aver cestinato un altro curriculum di una musicista che si mostrava in tutto il suo splendore ancora prima di parlare di musica. La stessa Gianna Fratta poi ha continuato: “Dunque: il pianoforte si suona dalla parte dei tasti, non sdraiate sulla coda seminude; il violoncello suonato con scollatura e minigonna non ha un suono più bello; la bacchetta per dirigere si tiene in mano, non in altri posti improbabili… Per suonare ci si veste, non ci si sveste. Che al pubblico di vedere schiene totalmente nude, gambe scoperte, scarpe coi tacchi che Dio solo lo sa come si riesca a star piantati in terra come converrebbe, non gliene importa nulla”.

Chi è Gianna Fratta moglie di Piero Pelù?

Una vera e propria sfuriata che ha raccolto complimenti e applausi dagli oltre 10mila seguaci del suo profilo Facebook mentre Gianna Fratta chiude il discorso firmandosi “Con dignità e serietà”. Ma chi è la moglie di Piero Pelù e cosa fa nella vita? Sin da bambina sognava di diventare una direttrice d’orchestra e proprio per questo motivo ha iniziato a studiare musica perfezionandosi negli studi di pianoforte, composizione e direzione d’orchestra e a 25 anni ha già debuttato alla direzione dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e della Sinfonica di Macao in Cina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA