Gianna Furio, ex moglie di Luca Giurato e il figlio Diego: chi sono e cosa sappiamo della prima famiglia del giornalista Rai scomparso lo scorso 11 settembre a causa di un infarto fulminante a 84 anni? Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di “Domenica In” che ci accingiamo a vedere, ci sarà ovviamente spazio per il ricordo di colui che è stato non solo un collega ma uno storico amico della padrona di casa, Mara Venier. E se il pubblico e gli aficionados del conduttore di “Uno Mattina” conoscono Daniela Vergara, la sua seconda consorte, forse meno sanno di Gianna Furio, ex moglie di Luca Giurato e il figlio Diego, di cui proviamo a raccontare qualcosa anche attraverso le interviste concesse dal giornalista nel corso degli anni.

Per raccontare chi sono Gianna Furio, ex moglie di Luca Giurato e il figlio Diego possiamo fare un piccolo passo indietro e ripercorrere le vicende sentimentali dell’84enne conduttore e giornalista romano: prima di convolare a giuste nozze con la sua seconda consorte, la collega Rai Daniela Vergara, Giurato era stato sposato una prima volta con Gianna Furio; dalla loro relazione era nato Diego, primo e unico figlio che ha fatto in tempo pure a rendere nonno Luca. Tuttavia, anche per via del carattere molto riservato di Giurato, che riusciva comunque a diventare un vero e proprio istrione davanti alle telecamere, non conosciamo molto della relazione con Gianna Furio e dei motivi che avevano poi portato la coppia a dirsi addio.

Come accennato, infatti, anche per via della sua costante presenza in video nelle varie edizioni del Tg2, siamo a conoscenza di vari aspetti della storia d’amore con Daniela Vergara (“Ho incontrato Daniela nel corridoio di Montecitorio, lei era una giovanissima e attraentissima reporter (…) Mi sono invaghito prima di tutto della sua voce”) mentre per scoprire chi sono Gianna Furio, ex moglie di Luca Giurato e il figlio Diego dobbiamo affidarci alle poche informazioni raccolte da media e siti di informazione specializzati sul mondo della televisione negli ultimi anni. Pare infatti che, nonostante la separazione dalla prima moglie, Luca Giurato abbia sempre messo la sua famiglia ‘allargata’ al centro del proprio mondo, pur scegliendo di non portare né Gianna né Diego sotto i riflettori.

Anzi, sempre a proposito di Gianna Furio, ex moglie di Luca Giurato e il figlio Diego, stando a qualche portale il conduttore e giornalista Rai sia stato sempre una figura molto presente per entrambi i nuclei famigliari che aveva creato, sia come padre sia come nonno. E questo nonostante qualcuno (a partire proprio dal diretto interessato) l’abbia visto come una personalità capace di esercitare un certo fascino sul pubblico femminile. Infatti, pur essendo molto riservato sul proprio privato e attento alla privacy, Giurato aveva candidamente ammesso in una delle sue ultime apparizioni in tv, nel salotto di “Domenica Live”, di aver avuto sempre un certo fascino e di mantenerlo: “Ce l’ho ancora, non so se sono un latin lover, ma sicuramente sono un lover” aveva scherzato parlando di sé.