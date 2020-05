Gianna Ghiozzi e Federica, ex moglie e compagna Gene Gnocchi/ “Oggi sono felicissimo”

Pubblicità

Non si conosce molto della vita privata di Gene Gnocchi. Il comico, conduttore e scrittore non ama mette in piazza la sua vita privata, ma sappiamo comunque che nella sua vita ci sono stati due grandi amori. Il primo è quello con la sua ormai ex moglie Gianna Ghiozzi, dalla quale nel 1987 la figlia Silvia e successivamente i figli Marcello ed Ercole. Il matrimonio è poi finito e qualche tempo dopo nella vita di Gene Gnocchi è arrivata Federica, una compagna molto più giovane di lui di cui però si sa molto poco. Nel 2018, all’età di 58 anni, Gnocchi è diventato padre di Irene che oggi ha circa 2 anni. “Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo. Ho due figlie fantastiche e sono felice.” ha raccontato ai microfoni di Vieni da me, nell’intervista di oggi 18 maggio.

Gene Gnocchi padre a 58 anni: “Le ansie ci sono sempre…”

In precedenza, in un’intervista rilasciata a emiliaromagnamamma.it, si è proprio espresso sul diventare padre in età non più giovanissima. Queste le sue dichiarazioni: “Le preoccupazioni e le ansie ci sono sempre, questo sì. Ma io vivo tutto con un altro spirito: dopo trent’anni di carriera possono concedermi il lusso di scegliere quali lavori accettare, sono meno impegnato di un tempo e corro meno. Senza contare le preoccupazioni economiche che un tempo mi attanagliavano: non vengo certo da una famiglia agiata, quando sono diventato papà le prime tre volte ho dovuto davvero rimboccarmi le maniche”.



